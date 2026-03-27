Bátonyterenye KDNP-s polgármestere a Tisza Pártra fog szavazni

A Tisza Párt jelöltjére adja szavazatát Bátonyterenye KDNP-s polgármestere.
Orosz István elsősorban a koreai Sungeel akkumulátor-feldolgozó üzem városba településével magyarázta döntését. Állítása szerint többször elmondta, hogy nem tud azonosulni Becsó Zsolt (fideszes) országgyűlési képviselő tetteivel és egyes döntésével – különösen azzal, hogy „nógrádi emberként gyáva módon fejet hajtott a gazdasági-politikai lobbik előtt és nyakunkra hozta a Sungeel kebelbarátjával Nagy-Majdon Józseffel együtt".
Jelezte, hogy eredetileg Berki Sándorra adta volna szavazatát, ám a politikus visszalépett a jelöltségtől. „Kedves bátonyterenyeiek, barátaim! Kérem, hogy mindannyian menjetek el szavazni, döntsetek a jövőtökről. Aki velem szimpatizál és számít neki a véleményem, azoknak elmondom, én a változásra szavazok és Szafkó Zoltánra adom a voksom! Vannak dolgok, melyeket másképp látok és ennek hangot is fogok adni, de bízom a konstruktív, tisztességes, önzetlen politizálásban” - fogalmazott Orosz István, bejegyzést pedig a következőképp zárta: „Sungeel, go home!”