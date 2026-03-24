Egészségre ártalmasnak nevezte a bátonyterenyei akkuüzemet egy fideszes képviselő egy hangfelvételen, majd az egészet letagadta

2026-03-24 13:48:00 CET

A felvételen csak Feri, azaz Molnár Ferenc, Bátonyterenye képviselő-testületének egyik kormánypárti tagja nyilvánosan soha nem ellenezte a beruházást. Most azt mondja, nem is támogatta, de a jelek mást mutatnak.

Molnár Ferenc, Bátonyterenye fideszes önkormányzati képviselője a megyei Fideszről panaszkodik azon a 2021-es, két és fél perces hangfelvételen, amelyből a 444 idéz keddi cikkében, és amelyen a kormánypárti politikus „Feriként” hivatkozik magára: „Most jönnek ezzel az akkumulátorszétszerelő üzemmel. Hét helyre nem kellett ez a koreai cég, hét helyre! Hát a vízbázishoz 200 méterre, a Zagyva-parton fog elhelyezkedni! Lehet, hogy olyan rendszerű, hogy az EU elfogadja. Akkor is. Nem hozok Bátonyterenyére olyan céget, ami egészségre ártalmas. Egyértelmű. Nem az új akkumulátorgyártás, nem arról van szó. Mert az új akkumulátorgyártás, az nem veszélyes. De egy szétszerelő üzem, az már igen. Úgyhogy én meguntam ezt az összevissza bohóckodást…”

A lap hiába szembesítette szavaival Molnárt, ő kizártnak tartotta, hogy ilyet mondott volna, nem emlékszik ilyesmire. – Én ezzel nem igazán foglalkoztam, nem tudom, honnan jön ez. Én nem is akarok ezzel foglalkozni, mert ez hatósági feladat. (...) Se nem támogattam, se nem voltam ellene. Ez nem rajtam múlott. Nem volt belőle testületi döntés. Miről beszélnek? – mondta a 444-nek, majd arra a kérdésre, hogy a végül megépült üzem bővítését támogatja-e, letette a telefont.

A portál emlékeztetett, hogy 2021-ben adták át az alig 11 ezer lakosú Bátonyterenyén a koreai SungEel akkumulátor-feldolgozóját, ami akkor Európa legnagyobb ilyen üzeme volt. A 9,3 milliárd forint összértékű beruházáshoz a magyar kormány 2,8 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást nyújtott, a cég legfőbb partnere pedig a Samsung SDI gödi gyára.

A bátonyterenyei üzemben azóta számos baleset történt, a cég sorozatosan megszegte a működéssel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásokat, előfordult, hogy rosszul lettek a kormányhivatal ellenőrei, amikor kivonultak az üzembe, többször nikkelt találtak a munkavállalók szervezetében, egy időben még fel is függesztették a működését, mégis a kormányhivatal tavaly engedélyt adott az üzem jelentős bővítésére. Amint arról mi is beszámoltunk, a bővítési engedélyt a város önkormányzata idén márciusban bíróságon támadta meg.

A 444 cikke szerint mivel az üzem Bátonyterenyére költözéséről a koronavírus-járvány idején született döntés, azt a polgármester saját hatáskörben hozta meg, erről Molnár valóban nem szavazott. Ugyanakkor a képviselői Facebook-oldalán sokat posztolt az elmúlt 5 évben a gyárról, jellemzően pozitív, vagy semleges kontextusban. Orosz István, a város üzemet ellenző független polgármestere szintén telefonon azt nyilatkozta, hogy a sorozatos jogsértések ellenére a képviselőtestület fideszes tagjai nem látnak semmi kivetnivalót az akkufeldolgozó működésében. Bár a helyi építési szabályzat korábban tiltotta veszélyes hulladékkal foglalkozó üzem létesítését a városban, ezt azonban a fideszes többségű képviselő-testület megváltoztatta, hogy ne legyen akadálya a koreai cég beruházásának.