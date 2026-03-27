Szembecsapás - Orosz Istvánnal hasonmásokról

Mi állt vajon a Rákosi elleni merényletterv hátterében, és kik voltak a diktátor dublőrei? Milyen kísérletek voltak Lenin feltámasztására? Kádárnak valóban lelkiismereti kérdést jelentett Nagy Imre kivégzése? És hogyan félemlítették meg Puskást Szűcs Sándor kivégzésével? A dokumentumfilmes Rév Júlia szinte vadászott a huszadik század második felének elhallgatott, néha tragikus, néha szenzációs történelmi eseményei után, melyek szálai gyakran egészen mély politikai összefüggésekig vezettek. De ki is volt valójában ez a különleges alkotó, akinek ennek ellenére egyetlen műve sem jutott el a bemutatóig? A nemzetközi szinten is elismert grafikusművész Orosz István A hasonmás – A Rév Júlia-dosszié című legújabb könyvének írásaiban feltárulnak a töredékben maradt életmű izgalmas rejtélyei.