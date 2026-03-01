Minden második magyar elégedetlen a fizetésével, a munkavállalói stressz már az egekben van

elemzés;munkaerőpiac;Magyarország;fizetés;elégedetlenség;Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft.;PwC Magyarország;

2026-03-01 06:55:00 CET

Minden második dolgozónak gondja van a fizetésével, vagy kifejezetten kevésnek tartja, vagy úgy érzi, az infláció felemészti. Ehhez képest túl sok a feladat meg a stressz.

Komoly csalódásként csapódik le a magyarországi munkavállalók között az elmúlt 2-3 évben érzékelt infláció - a GKI Gazdaságkutató szerint a lakosság ötször-hatszor magasabbnak érzi, mint amit a KSH jelent -, valamint a gazdaságirányítás kudarca, a GDP immár évek óta tartó stagnálása. A PwC Munkaerőpiaci Körképének frissen ismertetett, mintegy 2650 ember megkérdezésével készült adatai szerint az alkalmazottak fele elégedetlen a bérével. Összesen 51 százalék úgy érzi, hogy fizetése nem követte az inflációt, 48 százalék pedig kertelés nélkül kijelentette: kifejezetten kevésnek tartja a juttatásokat. Ehhez az is hozzátartozik, hogy a válaszadók több mint harmada (36 százalék) szerint mindennapjaikban a túlterheltség is meghatározó tényező, azaz túl sok a feladat és magas a stressz.

A magyarországi munkaerőpiaci folyamatokra rálátó, munkaerő-közvetítéssel, kölcsönzéssel és HR-szolgáltatásokkal foglalkozó Trenkwalder Magyarország stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatója, Nógrádi József utóbbi eredményekkel kapcsolatban még sarkosabb kijelentést tett lapunknak. Megítélése szerint a munkavállalók stressz-szintje az egekben van, és ezen nem segít a közbeszéd vagy az a politikai hangulat, amely jelenleg, s vélhetően a következő időszakban is jellemzi majd a hazai piacot. Egyrészt az, hogy a munkaerőpiac is politikai kampánytémává vált, másrészt mert

rengetegen tartanak attól, hogy egy esetleges gazdaságpolitikai irányváltás esetén az állásuk vagy pozíciójuk veszélybe kerül, megszűnik, netán az addig elért bérüket elveszíthetik.

Sokan az adórendszer átalakításától, támogatási formák megszűnésétől és más lehetőségek bezáródásától tartanak, és ez független attól, ki nyeri a választást: a gazdaság helyzete kisebb-nagyobb megszorításokat a választások kimenetelétől függetlenül bármilyen színezetű új kormányzattól kikényszeríthet, ahogyan az 2022-ben is történt – jegyezte meg.

Hozzátette: a jelzett túlterheltségnek is látszanak okai a visszajelzéseik alapján. Ez az érzet abból fakad, hogy

több cégnél csak abból tudtak béremelést fizetni az elmúlt években, hogy a dolgozói állományt egyfajta „csendes elbocsátásokkal” csökkentették, az így elért megtakarítással tudtak gazdálkodni. Ennek azonban a maradók életére negatív hatása volt,

mert az leépített dolgozók feladatait a megmaradt állomány között osztották fel, illetve egyszerűen automatizálták azokat. Utóbbi viszont ismét a stressz-szintet növelte a cégen belül – tette hozzá. Talán nem is meglepő, hogy a jövő miatti aggodalom szintén erősödik a munkavállalói körben: a kutatásban részt vevők 23 százaléka bizonytalannak érzi saját szakmai kilátásait. Ilyen eredmények mellett kifejezetten meglepőnek mondható, hogy a megkérdezett magyarországi dolgozók összességében mégis kedvezően ítélik meg munkahelyi közérzetüket, bár az elmúlt évekhez viszonyítva a friss kutatásban enyhe visszaesés tapasztalható (10-es skálán 7,6-ról 7,4-re).

A PwC-kutatás egy újdonságként megjelenő, ám nem éppen pozitív előjelű trendre is rámutat, méghozzá a munkaerőpiacra pályakezdőként belépők szintjén. A mesterséges intelligencia (MI) gyors térnyerése nehezíti a fiatal, gyakorlattal nem rendelkező, ám magas elvárásokat támasztó Z generációsok helyzetét. A belépő szintű, rutinszerű feladatok jelentős része ugyanis automatizálódik. Az MI napról napra jobban kiváltja azokat a munkafolyamatokat, amelyek korábban természetes gyakorlóterepet adtak a pályakezdőknek. Ez új dilemmát teremt: ha nincs junior, ki lesz később senior? A mutatók szerint így a munkaerőpiac történetében először fordult elő, hogy a belépő szintek zsugorodását nem gazdasági recesszió, hanem technológiai modernizáció okozza. A Z generáció tagjai ezért gyakran már magasabb szintű feladatokra jelentkeznének, miközben nincs meg az ezt megelőző gyakorlati tanulási szakasz, az a „mester–inas” modell, amely évtizedeken át természetes volt. A vállalatok visszajelzései alapján mindez a belső képzési rendszerek és az utánpótlás-nevelés felértékelődéséhez vezet. Előbb-utóbb a cégek kénytelenek lesznek saját maguk kialakítani a hiányzó tanulási tereket. A PwC szerint a szervezetek számára egyre fontosabb kérdéssé válik, hogyan teremtenek olyan „digitális tanulószobákat”, amelyekben a fiatalok még az automatizált folyamatok mellett is képesek lesznek megszerezni a szükséges szakmai tudást.

Ám ezen a téren egy komoly feszültségre mutatott rá Nógrádi József. A hazai gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy éves szinten 0,8–1,2 millióan váltanak állást attól függően, hogy milyen a gazdasági környezet. Ez annyit tesz, hogy statisztikailag az átlagos dolgozó 3-4 évet tölt egy munkahelyen. Olyan munkavállalóba pedig, aki mindössze ennyit marad egy helyen, semmilyen munkáltató nem szívesen fektet. Ezt az ellentétet így kénytelen lesz valahogy feloldani a hazai munkaerőpiac, mert ha nem, annak hatását végül is a hazai gazdaság nemzetközi szinten mért versenyképessége szenvedheti meg – fejtette ki.

El lehet mozdulni a nulláról

Nem indultak jól a bértárgyalások a győri Audinál – jelezte a helyi szakszervezet –, miután február elején a munkáltató képviselői közölték az érdekvédelemmel „határozott álláspontjukat”, mely szerint alapbéremelés nem lehetséges, valamint az egyszeri és választható béren kívüli juttatások (cafeteria) rendszere nem fenntartható. A közzétett információk a vállalaton is túlmutatnak, ugyanis több más cég számára az Audinál elért eredmények számítanak irányadónak a béralkuk során. Az Audi Hungária Független Szakszervezet képviselői azonnal leszögezték, hogy egyik ponttal sem értenek egyet. Az érdekvédelem honlapján jelezte, hogy a legfontosabb tárgyalási témáik közé tartozik a munkatársak foglalkoztatás-biztonságának garantálása, a járműgyárban tapasztalható leterheltség csökkentése, a bérelemek védelme, valamint a jövedelmi szint megtartása és fejlesztése.

Nemcsak Győrben, több más vállalatnál is úgy indították a tárgyalásokat a munkáltatók, hogy 0 vagy legfeljebb 1 százalékos bérfejlesztési ajánlatot tettek – mondta a Népszavának László Zoltán, a feldolgozóipari területen meghatározó Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke. Ezzel együtt ez korántsem jelenti azt, hogy ebbe bele kellene törődni; sőt, szinte mindenhol sikerült elmozdulni erről a szintről az eddigi egyeztetéseken – hangsúlyozta. A jelenlegi tárgyalások eredményeként eddig 5–7 százalékos fejlesztéseket sikerült kialkudni. A még tavaly tető alá hozott és aláírt megegyezések ráadásul ennél is kedvezőbb feltételeket tartalmaznak: azok jellemzően 7–9 százalékos emelésekről szólnak.

Egyértelműen kirajzolódni látszik egy trend az idei egyeztetések kapcsán. A munkavállalói elvárásokban az jelenik meg, hogy a megállapodásokban inkább az alapbéremelést szeretnék látni, szemben a béren kívüli tételek fejlesztésével. Ez egyértelműen határozott céllá vált, mivel az alapbér nyújt nagyobb biztonságot és támaszt az alkalmazottak számára. A béren kívüli egyéb plusz tételek ugyanis bizonytalanabbak: ha például visszaesik a megrendelés – ami most általánosságban jellemzi az autóipart –, akkor a műszakpótlékok akár jelentősen csökkenhetnek, sőt teljesen meg is szűnhetnek – fejtette ki.

Arra a kérdésünkre, hogy az idei megbeszélések az elmúlt éviekkel összevetve mennyivel nehezebbek, László Zoltán annyit jelzett: sztrájk még nem volt a Vasas égisze alatt az idei egyeztetési szezonban. Négy sztrájkhelyzet azonban már kialakult; ezek közül egyetlen esetben alakult sztrájkbizottság, ám végül munkabeszüntetés nem követte. Ez nem mondható drámai fejleménynek, mert az utóbbi években ilyenkorra már több hasonló szituáció akadt. Ehhez hozzátartozik, hogy a munkáltatók is látják, mi zajlik körülöttük a gazdasági életben. Érzékelik azt is, hogy korábban magabiztosabban lehetett kérni, hiszen jobban teljesítettek a cégek, most viszont stagnál a szektor, és számos bizonytalansággal kell mindenkinek szembenéznie. Ebben a környezetben a dolgozók is nagyobb belátással rendelkeznek, a racionalitás talaján maradnak az elvárásaikat illetően. Ezzel együtt általánosságban érzékelhető, hogy a munkavállalók nagyon nem szeretik azt hallani, amikor a munkáltató arra kéri őket, legyenek tekintettel a cég nehéz helyzetére, és ezért lépjenek hátra az igényeikkel. A jövedelmek reálértékének megőrzése alapelvárásként lényegében minden egyeztetés kapcsán elhangzik – folytatta az érdekvédelem vezetője.

Felvetésünkre, hogy az idei béremelési elképzeléseknek támaszt adhat-e a járműipari szektor igényeinek növekedése, némi derűlátásra okot adó választ adott, ami azért nem nélkülözte a visszafogottságot. Megjegyezte ugyanis, hogy a jelen egyértelműen a stagnálásról és a pangásról szól, ám akadnak már olyan előrejelzések, amelyek végre némi optimizmust tükröznek. Sajnálatos azonban, hogy ezek rendre csak 2027-ről szólnak.