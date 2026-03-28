Fideszes gázálmok – Utánanéztük, miket hazudik Orbán Viktor és Lázár János hetek óta az energiáról

2026-03-28 05:50:00 CET

Az energiaügyi kérdéseket a Fidesz tette a választási kampány egyik fő témájává.

Nem jön a Barátság felől kőolaj, ami tönkreteszi Magyarországot.

Nem igaz. A horvát üzemeltető szerint a közel 50 éves Adria-kőolajvezeték a Mol százhalombattai és a pozsonyi finomítóját is el tudja látni. Igaz, az amerikai tilalmakra hivatkozva orosz olajat nem engednek át. Ugyan az Adrián keresztüli beszerzés drágább, az még a Mol-t sem teszi tönkre, nem hogy Magyarországot.

Az Orbán-kormány a Barátság „elzárása” ellenére is megőrzi az üzemanyag-ellátás biztonságát.

Nem igaz. Jelen állás szerint a magyarországi autósok 595, illetve 615 forintos „védett” áron az ország benzin- és gázolaj-vésztartalékait vásárolhatják meg. A biztonsági készletek május végére fogyhatnak ki. Bár a Mol (nem orosz) olajmegrendelései a hírek szerint érkeznek Omisaljba. Szakértők szerint a stratégiai készletek kiürülése után, változatlan nemzetközi olajhelyzet mellett, nem tarthatók a „védett” üzemanyagárak. Az ukrajnai Barátság-zár a kormány állításával szemben nem hat a piaci üzemanyagárakra.

Ukrajna sem tagadja, hogy a Barátság kőolajvezeték működőképes.

Nem igaz. Ezt egyelőre a magyar és a szlovák kormány, illetve a két állam finomítóját üzemeltető Mol állítja. Az ukrán fél március közepén helyi nagyköveteknek bemutatta a munkálatokat. Független szakértők a brodi állomás sérülését súlyosabbnak ítélik a Dunai Finomító tavaly októberi tűzesete okozta kárnál, utóbbi mégis még majdnem fél évig tartó javítása az Orbán-kabinetet nem zavarja. Volodimir Zelenszkij nem titkolja, hogy nem sietteti a javítást. Egyrészt a folyamatos légiriadók közepette mérlegelnie kell, hogy elsőként az oroszok által porig rombolt fűtőműveiket, vagy egy saját bombázásuk pénzellátását segítő csőrendszert javíttasson-e meg. Másrészt az Európai Unióval együtt úgy véli, Magyarország más, nyugati forrásokból is biztonságosan el tudja magát látni földgázzal és kőolajjal. Mivel Magyarország a Barátság leállása miatt blokkolja az EU Ukrajnának már megítélt 90 milliárd eurós hitelét, ráadásul most már Brüsszel is sürgeti a Barátság javítását, az ukrán elnök ígérete szerint a szállítás május végén újra elindul. Nyomásgyakorlás? Az. A több mint négy éve orosz támadás alatt álló Ukrajna Brüsszellel együtt arra bírná rá Budapestet és Pozsonyt, amit további 25 tagállam saját anyagi érdekei ellenében, Ukrajna érdekében, az elmúlt négy év során már önként megtett.

A Barátság elzárásával Volodimir Zelenszkij Magyar Pétert segíti, mert a Tisza kormányon nem is kérné az újranyitást.

Nem igaz. Volodimir Zelenszkij a vezeték „elhúzódó” javításával legfeljebb azt bizonyítja, hogy Magyarországon Barátságon érkező kőolaj nélkül is van élet. Ha a Tisza nyerne és nem kérné az újranyitást, legfeljebb a mostani irracionális politikai hisztéria csendesülne.

Ahhoz, hogy a Dunai Finomító más kőolajat is fel tudjon dolgozni, másfél-két év szükséges.

Nem igaz. A Dunai Finomító kisebb nyereséghányaddal most is fel tud dolgozni más típusokat. A Mol az átalakítási program befejeztét nem 2027-2028-ra, hanem 2022-ben 2024-2026-ra, tavaly pedig 2026 végére ígérte.

Ha valaki nem a Fideszre szavaz, háromszoros rezsire szavaz.

Nem igaz. Független szakértők szerint Magyarország orosz beszerzés nélkül is képes (elvileg egyre csökkenő) gáz- és olajigényét ellátni. Bár más útvonalak valamivel drágábbak lehetnek, ez az olaj esetén a Mol tűrhető nyereségcsökkenését, gáznál pedig a költségvetési kiadás kis mértékű emelését hozná. Üzemanyag esetén a térségi áraknál magasabb emelés piaci okokból kizárt. A gáz és az áram kapcsán pedig a két fő versengő erő közül csak a Tisza ígérte meg a rezsicsökkentett díjak beszerzési forrástól független fenntartását. Miklós László energiaszakértő szerint a Fidesz azzal, hogy a rezsicsökkentést az orosz energiabeszerzéshez köti, gyakorlatilag hitet tesz a háromszorozás mellett, mivel az uniós tilalom bizonyosan bekövetkezik.

Amíg nem kapunk kőolajat, egy köbméter földgázt sem kapnak tőlünk az ukránok.

Nem igaz. A földgázzár Orbán Viktor szerint is a harmadik negyedévtől él.

A Tiszában azért jelentek meg a korábban nemzetközi cseppfolyósgáz- (LNG-) üzletben érdekelt Kapitány István és Orbán Anita, hogy leválasszák Magyarországot az olcsó orosz gázról.

Nem igaz. A párt programja szerint 2035-től is csak a keleti függőséget szüntetnék meg; igaz, Kapitány István egykori Shell-alelnök szerint 2027-re megteremtik az oroszok kiváltásának lehetőségét. A cseppfolyósítottföldgáz-beszerzés nem ördögtől való, amiként az orosz gáztól többnyire 2022-ben Moszkva által elzárt tagállamok többsége is erre váltott. Az MVM jelenleg is vásárol a Shelltől LNG-t: bár az ár nem ismert, hírek szerint az LNG gyakorta olcsóbb a vezetékesnél.

A Shell a háború kutyája, mert mások szenvedésein megszedte magát.

Féligazság. Érdekes, hogy Orbán Viktornak épp a Shell profitja fáj, miközben például az orosz Gazprom, Lukoil vagy épp Rosznyefty Magyarországról származó bevételei Ukrajnában végrehajtott tömeggyilkosságokat fedezhetnek. Sőt, a nemzetközi elhatárolódás miatt olcsó orosz olaj eltökélt vásárlása miatt sokan épp az Orbán-kormányt és a Molt vádolják háborús nyerészkedéssel. A Shell röviddel Ukrajna lerohanása után, épp azért, hogy véletlenül se hozzák hírbe az ukrajnai agresszorral, kiterjedt orosz jelenlétét jelentős veszteségek árán felszámolta. A 2022-es energiárrobbanás épp az orosz energiabeszerzések uniós kiváltása miatt hozott nyereségugrást a multinak. A nyugati vevők általában megértik, hogy anyagi terheik emelkedése nem mérhető az ukránok szenvedéseihez.

A Fidesz ellenfeleit energiaügyben is csak a pénz mozgatja.

Nem igaz. A Nyugat 2022-ben jelentős veszteséget vállalva fordított hátat Oroszországnak, Orbán Viktor brüsszeli, washingtoni és moszkvai tárgyalásainak hátterében viszont leginkább a Mol-nyereség emelési szándéka körvonalazódik. A keresztény-konzervatív kurzus és holdudvara energiaellátási érvkészletében az Ukrajna mellett kiállás erkölcsi szempontjai nem jelennek meg: az orosz energiabeszerzést annak állítólag alacsony árával és érdekeinkkel indokolják, amit az EU úgymond liberális politikai-ideológiai beavatkozással tiltana.

Volodimir Zelenszkij 2022-ben elzárta az orosz gázt.

Nem igaz. Ukrajna az előző gáztovábbítási szerződést annak 2025-ös lejártakor, tekintettel arra, hogy a másik fél akkor már három éve bombázta az országot, nem hosszabbította meg. Az intézkedés egy országot sem sodort válságba. A csehek 2023-ban, az osztrákok pedig 2024 végén más szállítóra váltottak, míg a szlovákok gázellátását arra a déli gázcsőre helyezték át, ahonnan akkor már négy éve Magyarország kapta a nyersanyagot.

EU-szerte nálunk a legalacsonyabb a rezsi.

Féligazság. Bár a lakossági díjra ez áll, a szint sem a beszerzés árától, sem forrásától nem függ: fenntartását a rezsialap nevű, főképp általános adóbevételekből fedezett, közel ezermilliárdos költségvetési sor biztosítja. Orbán Viktor szerint az itteni céges energiaárak – melyek Lázár János adatbázisában Európa-szerte a legalacsonyabbak - versenyelőnyt biztosítanak az idetelepülő gyáraknak, miközben a díjak a Eurostat szerint a legmagasabbak közé tartoznak.

Az orosz energia melletti kiállás lehetne egy pártpolitikán felülemelkedő nemzeti minimum.

Aligha. Amellett, hogy ez a javaslat az EU „fennmaradó” 97 százalékán erkölcsi minimum vagy inkább pöcegödör, ez egy félelemkeltő, a közönség félretájékoztatásán alapuló, a másikat válaszcsapdába csaló, hamis egyetértési keret. Lázár János szerint az ellenük szavazók elsöprő hányada is fontosnak tartja az orosz olajat és gázt, amit a Tisza-gyűlések visszatérő „ruszkik, haza”-rigmusai legalábbis árnyalnak. Lázár János szerint Magyar Péter soha nem állt ki Volodimir Zelenszkij ellenében a magyar miniszterelnök mellett, ami nem igaz, mert márciusban Orbán Viktor fenyegetését visszautasította.

Ha akarnánk, elzárhatnánk az ukránok áramellátását.

Nem igaz. Ezt az ENTSO-E nevű uniós villamosenergia-rendszerirányító nem engedélyezné és ha mégis megtennénk, áramszüneteket kockáztatnánk és az együttműködő uniós hálózatból is kizárhatnák az országot. Bár szerintük Ukrajna áramellátásának megszüntetésével 24 óra alatt vége lenne a háborúnak, a magyar irányú ukrán behozatal a fogyasztáson belül néhány százalék. Bár szerintük Szlovákia már el is zárta Ukrajna áramellátását, ez nem igaz: csupán az amúgy is ritkán igénybe vett vészhelyzeti segítséget szüntették meg.

A szocialisták 2002 és 2010 között 37 (másutt 47) alkalommal emelték a gáz árát.

Nem igaz. Még a Fidesz saját korábbi propagandája is 15 alkalomról szólt. A valós szám ennél alacsonyabb és csökkentettek is, de akkor a lakossági díjak alapvetően az olajárat követték. Lázár János, aki szerint ő soha nem ócsárol senkit, úgy emlékszik, hogy Lendvai Ildikó "rojtosra járatta a száját".