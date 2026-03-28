Jól szervezett csapatot állítottak rá Orbán Viktor országjárásán az ellentüntetőkre

2026-03-28 10:09:00 CET

Egy olajozott gépezet felelős többek közt a skandálásért, vagy éppen azért, hogy megakadályozzák az ellentüntetők bejutását.

Orbán Viktor, Lázár János és Kubatov Gábor emberei is benne vannak abban a stábban, amely a miniszterelnöki országjáráson skandálással, szervezéssel és az ellentüntetők körbevételével segíti a rendezvények koreográfiáját – derül ki a Telex cikkéből.

Ők gondoskodnak a hangulatról, és arról, hogy a közvetítésbe ne szűrődjön be a „mocskos Fidesz” vagy az „Orbán takarodj”. Jelen vannak az őket koordináló személyek is. Feltűnnek továbbá azok, akik az előre elkészített táblákat emelik magasba, hogy az ellentüntetőket kifigurázzák. A feladatokat megosztják egymás közt: a kórust vezetik, mások táblákat tartanak, továbbiak az ellentüntetők köré szerveződnek. Civil öltözetben, szervezetten lépnek fel, és az országjárás első állomásától az a céljuk, hogy elhallgattassák és megfélemlítsék az ellenvéleményt megfogalmazókat, akiknek ehhez egy nyílt fórumon joguk van. A kezdeti legfeljebb két tucat fős csoport a pénteki állomásokra jelentősen bővült, és nemcsak a skandálást akadályozta. Veszprémben kitépték a molinót az ellentüntetőktől, Győrben pedig egy, a térre vezető utcát zártak le, és testi erővel korlátozták az ellentüntetők mozgását.

Az országjárás állandó szereplői között van Bazsó Adolf, a korábbi birkózó, aki a helyszíneken a csoportokat rendezi, figyel és telefonál. Mellette rendszeresen feltűnik Gremsberger Bertalan, aki szintén minden állomáson jelen van, egyeztet, szükség esetén skandál, és a leírt esetek szerint az ellentüntetőkkel szembeni fellépésben is részt vesz; korábban kormányközeli cégeknél dolgozott, majd a Drogkutató Intézet Nonprofit Kft. ügyvezetője volt. A két férfi nem hivatalos rendezőként jelenik meg, hanem civil ruhában szervezi azokat, akik skandálnak, táblákat tartanak, illetve körbeveszik az ellenvéleményt megfogalmazókat. Nem ismert, hogy Gremsberger Bertalan jelenleg hol dolgozik, de a nyilvános információk szerint több rendezvényen is Kubatov Gábor közelében tűnt fel. Részt vett vele a 2024 júniusi és a 2025. október 23-i Békemeneten is, valamint Bazsó Adolffal együtt szerepelt a március 15-i felvonuláson a HVG felvételén. A beszámoló szerint Gremsberger megpróbálta eltávolítani a riportereket, majd Kindlovits Máté akadályozta meg erőszakkal a forgatást. A Telex szerint Gremsberger és Bazsó a helyszínen jelen lévő fideszes propagandamédia munkatársaival is egyeztet, és az ellentüntetők megjelenésekor nemcsak az ő embereik, hanem a Patrióta videósai is azonnal megjelennek.

A kórus állandó alakjai között szerepel Beregszászi Zsolt is, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) Tájékoztatási és Információs Központját felügyelő miniszteri biztos, aki nemcsak skandál, hanem egyes helyszíneken csoportokat is irányít. Többször látható Havasi Gergő is, aki Lázár János környezetéhez köthető, és a skandálók között jelenik meg, miközben ugyanazok a fiatalok tartják a táblákat, mások pedig rendszeresen az ellentüntetők körbevételében vesznek részt.