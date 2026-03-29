Észak-Korea már a hajtóműtesztjénél tart annak a rakétának, amely képes elérni az Egyesült Államokat is

rakéta;Észak-Korea;Egyesült Államok;teszt;hajtómű;

2026-03-29 09:09:00 CEST

Észak-Korea több robbanófejet hordozó rakéta továbbfejlesztett hajtóművének földi tesztjét hajtotta végre, aminek a célja az Egyesült Államok szárazföldjét elérni képes rakéták arzenáljának bővítése.

A KCNA észak-koreai állami hírügynökség szerint a tesztet figyelemmel követte Kim Dzsongun észak-koreai vezető is, de azt nem derült ki, hogy a tesztet mikor és hol hajtották végre.

A továbbfejlesztett, kompozit szénszálas anyagból készült hajtómű maximális teljesítménye 2500 kilotonna volt a szeptemberi hasonló, szilárd üzemanyagú hajtóműteszt során elért mintegy 1971 kilotonnával szemben.

A tesztről szóló beszámoló néhány nappal azután jelent meg, hogy Kim Dzsongun beszédet mondott az észak-koreai parlamentben, megígérve országa atomhatalom státuszának visszafordíthatatlan megerősítését, miközben globális állami terrorizmussal és agresszióval vádolta meg az Egyesült Államokat.