Kim Dzsongun közölte, Észak-Korea kész javítani kapcsolatait az Egyesült Államokkal, de nukleáris arzenálját tovább bővíti

2026-02-26 07:07:00 CET

Dél-Koreát ugyanakkor „a legellenségesebb entitásnak” nevezte.

A Koreai Munkáspárt kilencedik kongresszusának lezárásakor Kim Dzsongun jelezte, hogy Phenjan kész javítani kapcsolatait az Egyesült Államokkal, amennyiben Washington feladja „ellenséges politikáját”, ugyanakkor megerősítette, hogy Észak-Korea tovább bővíti nukleáris arzenálját. A dél-koreai kormány közeledési kísérleteit viszont elutasította, és Szöul „teljes összeomlását – sem zárta ki fenyegetés esetén – számoltak be csütörtökön nemzetközi hírügynökségek az észak-koreai állami KCNA hírügynökség jelentését idézve.

A csaknem egyhetes pártkongresszust szerdán éjszakai katonai díszszemlével zárták a phenjani Kim Ir Szen téren. A felvételek szerint nagy hatótávolságú rakétarendszereket – például interkontinentális ballisztikus rakétákat – nem mutattak be.

Kim Dzsongun a kongresszuson kijelentette, „nincs ok arra, hogy ne jöjjünk ki jól az Egyesült Államokkal”, ha Washington tiszteletben tartja Észak-Korea alkotmányban rögzített nukleáris státuszát és felhagy konfrontatív politikájával. Hozzátette,

a kétoldalú kapcsolatok jövője „teljes mértékben az amerikai fél hozzáállásától” függ.

Donald Trump amerikai elnök korábban többször jelezte, hogy kész újraindítani a párbeszédet, és első hivatali ideje alatt háromszor találkozott Kim Dzsongunnal, de a nukleáris fegyverek terén a tárgyalások nem hoztak eredményt.

A phenjani vezető ugyanakkor hangsúlyozta, pártja „rendíthetetlen akarata” a nukleáris erő további megerősítése.

Bejelentette a nukleáris fegyverek számának növelését, a bevetési képességek bővítését, valamint új generációs, szárazföldi és tengeralattjáróról indítható interkontinentális rakéták, mesterséges intelligenciával felszerelt fegyverrendszerek és drónok fejlesztését.

A Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) korábbi becslése szerint Észak-Korea mintegy 50 nukleáris robbanófejjel, és további 40 előállításához elegendő hasadóanyaggal rendelkezhet.

Kim beszédében „rettenetes megtorló csapásokat” helyezett kilátásba minden, Észak-Korea szuverenitását sértő katonai lépéssel szemben.

Dél-Koreával kapcsolatban élesen fogalmazott: Szöult „a legellenségesebb entitásnak” nevezte, és kijelentette, hogy Phenjan végleg kizárja a délt „az azonos nemzet kategóriájából”. A dél-koreai elnök vezette kormány békülékeny gesztusait „ügyetlen megtévesztésnek” minősítette.

Arra is figyelmeztetett, hogy Észak-Korea „bármilyen akciót” indíthat, ha biztonsági környezetét fenyegetés éri, és a dél „teljes összeomlása” sem kizárt.

A szöuli egyesítési minisztérium „mély sajnálatát” fejezte ki az északi álláspont miatt, és közölte: a kormány továbbra is a békés együttélés politikáját követi, nem törekszik erőszakos egyesítésre vagy ellenséges lépésekre.