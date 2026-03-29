Egy MMA-harcos katonát azonosított Hadházy Ákos Orbán Viktor verőlegényei között

2026-03-29 12:07:00 CEST

Őze Balázs Győrben tűnt fel.

Őze Balázs MMA-harcos az egyike azoknak a fekete ruhát viselő férfiaknak, akik az ellentüntetőkkel erőszakoskodtak Orbán Viktor országjárásán Győrben - erről posztolt Hadházy Ákos a Facebookon.

„Őze Balázs MMA-harcos, a DPK-gyűlések békeharcosa, a Haladás B közép szurkolója, egyúttal a ligetvédőket erőszakkal távoltartó biztonsági őr. Nem mellesleg: az egyik mellékelt cikk képei szerint katona is századosi rangban, ami azért újabb kérdéseket vet fel” - írta bejegyzésében az ellenzéki országgyűlési képviselő, frissítésben hozzátéve, hogy kommentben arról tájékoztatták, hogy nem százados, hanem szakaszvezető, Haladás-szurkolók pedig kikérték maguknak, hogy a férfi törzsszurkoló lenne, csak biztonsági őrként szokott jelen lenni a meccseken.

„Szögezzük le újra: ami kedden Nagykanizsán és pénteken Győrben történt, egy újabb lépése az orosz és szerb módszerek átvételének. Az Orbán ellen tüntetőket és a sajtót fenyegető fekete ruhás alakok a demokráciából a diktatúrába vezető úton szükségszerűen megjelenő, ”civileknek„ kiszervezett erőszak eszközei. A cél a megfélemlítés. Nagyon komolyan kell venni ezeket a jeleket, de nem szabad megijedni!” - fűzte hozzá Hadházy Ákos.