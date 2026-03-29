Az amerikaiak fele inkább megszüntetné, de hétfőtől már a repülőtereken is szolgálatot teljesít a rettegett ICE

2026-03-29 22:10:00 CEST

A szövetségi Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynökeinek minneapolisi razziáit követő társadalmi felháborodás csak átmenetileg fékezte a deportálások intenzitását. A repülőtéri jelenlét főpróba lehet a félidős választások felügyeletéhez.

Hétfőtől az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal, az ICE szolgálatot teljesít az Egyesült Államok főbb repterein, hogy kisegítse a nem teljes létszámban dolgozó repülőtéri biztonsági szolgálatot, amely igyekszik kezelni az utazók akár több száz méteresre is duzzadt sorait. Így a New Jersey-i Newark, az atlantai Hartsfield-Jackson vagy a chicagói O’Hare repülőtéren passzívan álldogálva ugyan, de megjelentek a belbiztonsági minisztérium (DHS) alá tartozó hivatal erői. A repülőtereken dolgozó biztonsági személyzet állománya pedig azért szorul erősítésre, mivel továbbra is részleges kormányzati leállás sújtja a szövetségi kormányt. A DHS költségvetéséről szóló törvényjavaslat továbbra is a szenátus asztalán hever, amelyet a vékony republikánus többség csak demokrata szenátorok átszavazásával tudna elfogadni. A demokrata frakció azonban több követelményt is fűz az igen szavazatához. Ilyen például az ICE ügynökök maszkjának levétele, a testkamera kötelező használata az eljárás során, az „érzékeny helyszínek” (óvodák, iskolák, templomok, kórházak) kizárása az idegenrendészeti akciók célterületeinek köréből, az eljárási cselekmények jogszerűségének korlátozása és az eljáró ügynökök büntetőjogi felelősségének szigorítása. A demokrata követelésekre Tom Homan, a Trump elnök által a déli határ felügyeletére kinevezett „határcár” részleges engedményekkel válaszolt: a testkamera és a fényképes azonosító viselését tervezik bevezetni a terepen dolgozó ügynököknél, valamint a korábbi a hajtóvadászatra emlékeztető akciók helyett a büntetett előéletű illegális bevándorlók célzott letartóztatását helyezik majd előtérbe.

A hónap elején a Minneapolisban történt tragédiák valamint a szakmai összeférhetetlensége miatt távozó Kristi Noem-ot a héten Oklahoma junior republikánus szenátora, Markwayne Mullin váltotta a jelölését megerősítő kongresszusi szavazás után. A lojalitás ezúttal is kulcsfontosságú volt Trump számára a DHS új vezetőjének kiválasztásánál: a 2024-es elnökválasztáson Oklahoma volt az egyetlen állam, ahol Trump minden választói körzetben győzelmet aratott.

A minneapolisi politikai fiaskó után februárban országosan visszaesett az előállított illegális bevándorlók száma, ám ICE-ügynökök megjelenése az USA repülőterein azt jelezheti, hogy a razziák száma csak átmenetileg csökken.

Donald Trump utasítása lelkesedést váltott ki a tömeges deportálások folytatása mellett álló Make America Great Again mozgalom keményvonalas szavazóit és aggodalmat keltett a Trump-adminisztrációval kritikus nyilvánosság körében. Egy tesztként is használhatjuk, hogy tökéletesítsük az ICE részvételét a félidős választásokon, fogalmazott Steve Bannon egykori elnöki tanácsadó, a Donald Trump mögötti populista mozgalom ideológusa és a War Room nevű radikális podcastcsatorna műsorvezetője. Bár az ICE az amerikai repülőtereken nem kutat fel és nem tartóztat le illegális bevándorlókat, Bannon a jelenlétüket nyilvánvalóan megfélemlítési céllal képzeli el, amely távol tartaná az állampolgársággal nem rendelkezőket a szavazástól. A trumpista jobboldalon régóta keringő álhír, hogy a demokrata kormányok abból a célból nyitották meg a déli határt az illegális bevándorlók előtt, hogy a szavazataikkal stabil győzelmet biztosítsanak a Demokrata Pártnak az országos és helyi választásokon. Erre az elméletre ugyanúgy nem találtak kézzel fogható bizonyítékot, ahogy a Donald Trump által megszállottan hangoztatott 2020-as elnökválasztáson történt csalás is a fake news kategóriába tartozik.

Az taktikai felszerelésben, maszkban és félautomata gépkarabéllyal felszerelt ICE-ügynökök így is alkalmasak lehetnek megfélemlítésre és a választói akarat befolyásolására. Maryland állam demokrata kormányzója, Wes Moore tegnap a CNN-nek elmondta, hogy szerinte a repülőtereken tapasztalható ICE jelenlét egy szélesebb értelemben vett stratégia része, amely Donald Trump hatalmának megszilárdítását szolgálhatja. Ezek mind annak az eszközei, ahogy az elnök egy nagyobb terv részeként gondolkodik, amelynek lényege, hogy amennyiben nem tudsz hatalomban maradni demokratikus választáson, akkor állítsd át a választást – fogalmazott Wes Moore. Arizona állam demokrata államinisztere a CNN érdeklődésére csak legyintett Steve Bannon szavaira, ám azt elárulta, hogy az állami törvényhozás republikánus frakciója korábban már javaslatot nyújtott be, hogy a szavazóhelyiségekben legyenek jelen az ICE ügynökei.

Az tömeges deportálások hosszabb távú fenntartásától továbbra sem állt el a Trump-adminisztráció. Ennek bizonyítéka az elfogott bevándorlók elhelyezését szolgáló infrastruktúra fejlesztése is. Az NBC News hírcsatorna birtokába jutott dokumentum országszerte több mint húsz új helyszínről számol be, amelyeket az ICE gyűjtőtáborként tervez hasznosítani. Az arizonai Phoenix mellett például 70 millió dollárért vásárolt meg a hivatal egy hét amerikai futballpályával megegyező méretű raktárat. Egy másikat Philadelphia mellett vásároltak 87,4 millió dolláros vételárért. A raktárépületek közül néhány akár 8000 fő elszállásolására is alkalmas. Ez kiemelkedően szám annak fényében, hogy jelenleg az USA legnagyobb kapacitású szövetségi börtöne csupán 4000 fő befogadására képes. Mindezek mellett az bevándorlók fogvatartása a magánszektor számára is jelentős üzlet. Az ICE-szal szerződéses jogviszonyban álló CoreCivic és Geo Group nevű magánbörtönöket üzemeltető cégek profitja a tavalyi utolsó negyedévben 10 illetőleg 5 százalékkal nőtt 2024 azonos időszakához képest. A Trump-adminisztráció deportálási programjának folytatását tehát nemcsak politikai, de üzleti célok motiválják.

10-ből 6-an nem helyeslik, amit az ICE művel

A hónap elején közzétett YouGov-felmérés szerint már amerikaiak fele felszámolná az amerikai belbiztonsági minisztérium (DHS) alá betagozott szövetségi bevándorlási és vámügyi hivatalt (ICE). Az elemzés szerint a válaszadók pontosan 50 százaléka gondolta úgy, hogy „határozottan vagy valamennyire” akarja az ICE megszüntetését. Ez az álláspont 5 százalékos pozitív irányú elmozdulást mutat a januárban mért adathoz képest. A közhangulat változásában komoly szerepe lehet oka a Minneapolisban végrehajtott brutális ICE-akcióknak, valamint két városlakó, Renee Good és Alex Pretti meggyilkolásának is. Csupán a válaszadók 39 százaléka felelt úgy, hogy ellenzi az ICE megszüntetését, amely még jelentősebb változást mutat a 45 százalékos januári eredményhez képest. Ezen kívül a demokrata szavazók 75, míg a függetlenek 52 százaléka támogatja az ICE megszüntetését. A republikánusokhoz közeli Fox News hasonló témájú felmérése is az ICE csökkenő támogatását mutatja. Az általuk megkérdezett válaszadók közül 10-ből 6 nem helyesli az ICE tevékenységét. Jellemző azonban, hogy a trumpista MAGA- szavazók továbbra is 94 százalékban támogatják az ICE tevékenységét.

A novemberben esedékes kongresszusi félidős választásokon a jelöltek sikeréhez azonban nem lesz elegendő a tábor leghűségesebb részének mozgósítása.

A december és január között a Minneapolis-St Paul régióban végrehajtott Metro Surge nevű művelet tehát fordulópontnak tekinthető az ICE tevékenységének össztársadalmi megítélésében. A válogatás nélküli igazoltatások és letartóztatások miatt a városokban élő illegális bevándorlók közösségei civil őrjáratokat szerveztek az ICE razziák megfigyelésére. A bevándorló hátterű családok gyermekei sokszor sok esetben kimaradtak az iskolából, mert a tartózkodási engedéllyel vagy állampolgársággal nem rendelkező szülők könnyű prédává válhattak az ICE számára, miközben a gyermekükre várakoztak az iskolák és óvodák előtt.

A tömeges razziák során a szövetségi ügynökök gyakran külső alapján állítottak meg embereket, azaz latin-amerikai sztereotip jegyekkkel rendelkezőket aránytalanul nagyobb számban igazoltatták. Ezek az incidensek megbonthatják azt az etnikailag sokszínű és jelentős latino szavazót tartalmazó választói tömböt, amely Trump elnököt második alkalommal hatalomba segítette. Ez a kiábrándultság tükröződik az NBC News hónap elején készített felmérésében, amelyben a megkérdezettek 49 százaléka nem ért egyet azzal, ahogy Trump elnök a határvédelem és a bevándorlás kérdését kezeli. Korábban az elnök a kormányzati munka ezen szegmensében teljesített a legjobban a közvélemény kutatások szerint.