Magyar Péter megbízhatóbb, Orbán Viktor korrupt – Így látják az emberek a Tisza és a Fidesz vezetőjét a 21 Kutatóközpont szerint

2026-03-30 08:49:00 CEST

Orbán Viktor nemzetközileg elismert személyiség – a közvélemény-kutatásban ez az egyetlen pozitív kategória, ahol Magyar Péter fölé tudott kerekedni a kormányfő.

Orbán Viktorról inkább gondolja azt a lakosság, hogy nemzetközileg elismert, de a felkínáltak közül ez az egyetlen olyan, a miniszterelnökség szempontjából fontos pozitív tulajdonság, amelyben a hivatalban lévő kormányfő Magyar Péter fölé tudott kerekedni a 21 Kutatóközpont felmérésében, amely március 2. és 6. között készült.a 24 megbízásából,

A közvélemény-kutatás eredményei szerint a Fidesz és a Tisza elnöke a „meg tudja védeni Magyarországot” és a „jó vezető” kategóriában is hasonló, 3 pont körüli értéket kapott az 1-től 5-ig terjedő skálán, ahol az egyes azt jelentette, hogy az adott tulajdonságot egyáltalán nem tartják jellemzőnek a politikusokra, az ötös válasz pedig azt, hogy nagyon is.

Egy picivel nagyobb eltérés látható Magyar Péter javára a megbízhatóság szempontjából, és az ellenzéki politikust egyértelműen nagyobb hazafinak tartják, mint Orbán Viktort, itt már több mint egy fél iskolai osztályzat a különbség a Tisza elnöke javára.

Még nagyobb a különbség a hatodik kategóriában, amely alapján

a választók a 16 éve hatalmon lévő Orbán Viktort messze korruptabbnak tartják, mint Magyar Pétert, aki politikusként nem, csak cégvezetőként volt a NER része. Orbán Viktor az ötös skálán 3,7 pontot kapott, Magyar Péter pedig 2,6-ot.

Orbánt a megkérdezettek 46 százaléka tartja a lehető leginkább korruptnak (ennyien az ötös skálán a maximális pontot adták neki), és 43 százalék egyáltalán nem bízik meg benne. Magyarnál nincsenek ilyen szélsőséges értékek, ami ugyanakkor azzal is jár, hogy kevesebben tartják nagyon megbízhatónak, mint Orbánt (18 vs. 24 százalék), és általában is elmondható, hogy a Tisza szavazói sokkal gyakrabban adtak neki négyes osztályzatot az ötös helyett, mint ahányszor a fideszesek Orbán esetében. Korruptnak ugyanakkor csak minden ötödik válaszadó tartja Magyar Pétert.

A 24.hu kiemeli, 2022-höz képest fél pontot romlott Orbán megbízhatósággal és hazafisággal kapcsolatos megítélése, és a nemzetközi elismertségére vonatkozó értékelés is csökkenő tendenciát mutat esetében. Akkor e három kategória mindegyikében felülmúlta az ellenzék miniszterelnök-jelöltjét, Márki-Zay Pétert, most viszont csak a nemzetközi presztízsét értékelik többre a választók, mint Magyar Péterét.

A felmérésből kiderült az is, hogy

Orbán Viktort a 65 év felettiek tartják a leginkább megbízhatónak, jó vezetőnek és nemzetközileg elismertnek, a legfeljebb alapfokú végzettségűek gondolják a legnagyobb arányban azt, hogy meg tudja védeni az országot, és ez a két csoport egyenlő arányban vélekedik úgy róla, hogy hazafi.

a 40 év alatti korosztályok konzisztensen rossz véleménnyel vannak a kormányfőről.

a 18 és 39 év közöttiek adták a legjobb pontszámokat Magyar Péternek, ők tartják a Tisza elnökét a leginkább megbízhatónak, jó vezetőnek és hazafinak, sőt, az összes megkérdezett átlagától eltérően szerintük Magyar nemzetközileg is elismertebb, mint Orbán.