Több mint 400 millió forint közpénzt kap a sportújságírók Szöllősi-féle szervezete

2026-03-30 11:19:00 CEST

Ebből a Honvédelmi Minisztérium 240 millió forintot fizet.

Összesen 516 millió forint bevételre számít a Magyar Sportújságírók Szövetsége (MSÚSZ) ebben az évben, az összegből több mint 400 millió forint közpénz, tehát a magyar adófizetői befizetésekből részesül ilyen mértékben az MSÚSZ. Ez derült ki a szervezet éves költségvetési tervéből, amelyet megkapott lapunk és pénteken tárgyalt volna a szervezet. Mivel ekkor határozatképtelen volt a tanácskozás, nem jelent meg a tagság fele plusz egy fő (ez több mint 400 résztvevőt jelentett volna) a közgyűlést ma 13:30-kor megismétlik Lakiteleken a Hungarikum Ligetben.

A költségvetés 175,9 millió bevételre számít a Nemzeti Sport Gála (korábbi neve Sportcsillagok Gálaestje) szponzoraitól érkező összegekből, az eseményen díjazzák az év legjobb sportolói. Az esemény pénzügyi támogatói között megtalálható többek között az MBH Bank, a Szerencsejáték Zrt., a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Testnevelési Egyetem, és Nemzetközi Judo Szövetség is. A Honvédelmi Minisztérium 240 millió forintot fizet az MSÚSZ-nek, ebből az összegből jut a sportgálára és a Nagy Béla-programra is, utóbbi a sport témájú könyvek megjelentetését támogatja.

A korábbi összegekhez elenyésző mértékű a Magyar Labdarúgó-szövetségtől (MLSZ) érkező négymillió forint. A Provident Pénzügyi Zrt-től 9,5 millió forint érkezik, a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség (AIPS) budapesti kongresszusa 45 milliós bevétellel kecsegtet. A tagdíjbevételekből 2,5 millió forint érkezik a számlára, a támogatások összege 100 ezer forint lesz.

Ami a kiadásokat illeti: 260 millió forintba kerül a Nemzeti Sport Gála, 20 millió forintért rendezik meg a lakitelki közgyűlést, az AIPS-kongresszus 45 milliós bevétele el is megy, mert a kiadási oldalon is ennyi a terv. A hivatalos utazások 12,5 millió forintba kerülnek, ugyanilyen összeget visz el összesen az adminisztráció, a szervezet honlapjának fenntartása. A szóróajándékok, reprezentáció, belépők vásárlása szintén 12,5 millió forinttal terheli meg a szervezet költségvetését, a NAV-nak 30 milliót fizet be az MSÚSZ.

Az MSÚSZ elnöke Szöllősi György, Orbán Viktor kedvenc lapjának, a Nemzeti Sportnak a főszerkesztője.