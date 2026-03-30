Hosszú Katinka és Berki Krisztián a legjobb

Tegnap végre fellebbent a fátyol, és kiderült, hogy az idén kik lettek az Év legjobbjai a hazai sportéletben. Nagy meglepetés nem született, hiszen a hölgyeknél Hosszú Katinka, míg az uraknál Berki Krisztián lett 2014 sportolója. A kapitányok között Storcz Botond, a kajak-kenu válogatott vezetőedzője győzött, míg az edzők között Shane Tusupot választották a legjobbnak, míg a BL-győztes Győr női kézilabdázói nyerték el újra a legjobb csapat címét.