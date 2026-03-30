A NATO kibervédelmi központja cáfolja, hogy ott képezték volna ki a Tisza Párt informatikusát

2026-03-30 10:44:00 CEST

Középiskolásokat egyébként nem is képeznek.

A NATO észtországi, tallinni kiberbiztonsági központja cáfolta, hogy a Tisza Párt informatikusaként ismert férfi, a Gundalf művésznéven is ismert H. D. bármilyen kiképzést kapott volna náluk – vette észre az Átlátszó.

Ez cáfolja azt azt a kijelentést, amelyet az Alkotmányvédelmi Hivatalban történt kihallgatásakor a férfi mondott, vagyis hogy ő Magyarországról online vett részt egy Észtországban zajló képzésen, amelyet egy „NATO által akkreditált kiberkiválósági központ” szervezett. Elmondása szerint már gimnazista korában érdeklődött az informatika és a kiberbiztonság iránt, ezért 2023-ban, még középiskolásként személyesen is részt vett az észtországi security engineer képzésen. Gundalf azt állítja, hogy 16 évesen online keresték meg a program lehetőségével kapcsolatban, amely egy önkéntes képzés volt, és ahol informatikai rendszerek és hálózatok védelmét tanulta, nem pedig támadó jellegű műveleteket. Bár benne is felmerült, hogy esetleg beszervezési kísérletről lehet szó, a kihallgatótiszteknek azt mondta, soha nem kérték tőle, hogy hekkertámadásokat hajtson végre vagy állami rendszerekbe törjön be.

Az Átlátszó által megkérdezett észtországi újságírók

már szombaton életszerűtlennek tartották, hogy Gundalf bármilyen kiképzést kaphatott volna az észtországi NATO kiberbiztonsági központban, hiszen ez a katonai szervezet nem foglalkozik gyerekekkel, és hackerképzést sem folytat.

A NATO kibervédelmi központ online kurzusai ugyan léteznek, de zárt, intézményi alapon működnek, és jellemzően nem elérhetők egyéni jelentkezők, különösen nem kiskorúak számára.

Később a hivatalos cáfolat is megérkezett az ügyben: Holger Roonemaa, a Delfi észt hírportál tényellenőrző újságírójának érdeklődésére válaszul a NATO Együttműködési Kiberbiztonsági Kiválósági Központ (NATO CDCCOE) azt közölte, hogy

„ez a személy nem vett részt a NATO Kiberbiztonsági Együttműködési Központ által szervezett képzéseken, sem pedig más tevékenységeinkben”.

Az Alkotmányvédelmi Hivatal parlamenti tájékoztatója egyébként ezzel egybevágó megállapítást tartalmaz: „2023 nyarán H. D. családjával Tallinnba utazott, ahol egy hetet tartózkodott, azonban megállapításra került, hogy a helyi NATO-központban nem járt, a képzést pedig nem is végezhette el (mert az nem is Tallinnban, hanem Vilniusban működik), illetve a képzés elvégzéséről kiállított bizonyítvány sem eredeti”.