Orbán Viktor elintézte ezt is, Magyarország külön eset lett a jogállamiság lebontásában

Európai Unió;Szlovákia;Orbán Viktor;jogállamiság;

2026-03-30 11:04:00 CEST

Változásra utaló jel nincs.

Az Európai Unió öt tagállamában következetesen és szándékosan bontják le a jogállamiságot - írja Európa vezető polgári jogi szervezetire hivatkozva a The Guardian.

Több mint 40 civil szervezet 22 országból származó adataira támaszkodva a Civil Liberties Union for Europe (Liberties) szerint Bulgária, Horvátország, Magyarország, Olaszország és Szlovákia kormánya „aktívan” gyengíti a jogállamiságot. A szervezet hétfőn közzétett 2026-os, jelentése szerint Szlovákiában Robert Fico kormánya alatt - a jogállamiság minden területen visszaesett: az igazságszolgáltatásban, a korrupció elleni fellépésben, a médiaszabadságban, valamint abban is, ahogy a civil szervezetek számon tudják kérni a hatalmat. Hasonlóan kedvezőtlen a helyzet Bulgáriában. Magyarország pedig – ahol 2026. április 12-én parlamenti választást tartanak – továbbra is külön esetnek számít, egyre inkább visszalépést jelentő törvények és politikai folyamatok jelennek meg, változásra utaló jel pedig nincs.

Más országokban árnyaltabb a kép. A jelentés megemlíti, Belgiumban, Dániában, Franciaországban, Németországban és Svédországban ugyan bizonyos területeken romlik a jogállamiság helyzete, de ez nem tudatos, átfogó kormányzati politika része.

A jelentés szerint az EU eszközei a jogállamiság romlásának kezelésére többnyire nem működnek hatékonyan: a tagállamok többsége évek óta kap ajánlásokat az Európai Bizottságtól, de ezekből alig lesz valódi intézkedés. Kitérnek arra is, hogy egyre több a szigorító jogszabály, és egyre keményebben büntetik a tiltott tüntetéseken való részvételt. Ez Magyarországon is megfigyelhető: betiltották a Pride-rendezvényeket, a szervezők ellen pedig - köztük Budapest főpolgármesterével szemben is – eljárás indult.

A vizsgálat arra jutott, hogy az Európai Bizottság 2025-ös jogállamisági jelentésében szereplő ajánlások 93 százaléka korábbi jelentésekben is szerepelt már, sokszor változtatás nélkül, miközben az új ajánlások száma 2024-hez képest a felére csökkent.