Etikai vizsgálat indul A szavazat ára című dokumentumfilmben megnevezett nyírbogáti háziorvos ellen

2026-03-30 17:40:00 CEST

A gyanú szerint azzal fenyegette a betegeit, hogy ha nem a Fideszre szavaznak, akkor nem ír fel gyógyszereket nekik.

Etikai vizsgálat indul A szavazat ára című dokumentumfilmben megnevezett Rizsák Ildikó nyírbogáti háziorvos ellen, aki egyben a település polgármestere is – tudta meg a Népszava. A filmben megszólalók egyebek mellett arról beszéltek, hogy praktizáló háziorvosként attól tette függővé gyógyszerek felírását, hogy a betegei a Fideszre szavazzanak. Elhangzott az is, hogy az érintettek attól félnek, hogy „ha nem jól szavaznak”, akkor rokonaikat kiteszik a helyi szociális otthonból, de a riportban nyilatkozók beszéltek arról is, hogy az otthon lakói „személyes segítők közreműködésével” adhatták le voksukat a választásokon, azaz visszaélésgyanús gyakorlatról számoltak be.

A filmben szereplő háziorvosról – Simon Miklós térségi fideszes parlamenti feleségéről – a Magyar Orvosi Kamarához több bejelentés is érkezett. Miután Rizsák Ildikó nem kamarai tag, ezért etikai eljárást sem folyathatnak ellene. A MOK-tól ezt a jogkört 2023-ban elvették, az orvos etikai ügyeket a Belügyminisztérium alá tartozó Egészségügyi Tudományos Tanács (ETT) vizsgálhatja.

Kérdésünkre Mandl József professzor, az ETT elnöke megerősítette, hogy kapott egy bejelentést egy ismert országos szervezet elnökétől, de nem kívánta megnevezni, hogy ki a kezdeményező. A Magyar Orvosi Kamara követelte is, hogy a filmben elhangzottak alapján bűncselekmény és etikai vétség gyanúja miatt is vizsgálatot szükséges indítani.

Mandl József elmondta azt is, hogy a hozzá érkező bejelentést azonnal, a beszélgetésönk előtt fél órával továbbítottak az illetékes vármegyei etikai bizottsághoz. A professzor hozzátette: etikai vizsgálatot a rendszer működtetője, az ETT nem indít, az csak bejelentésre történhet. Azaz az eljárás megkezdéséhez pusztán egy nyilvánosságra került videó vagy sajtóanyag nem elegendő.