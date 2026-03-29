Vizsgálatra szólít fel a MOK az ellenzéki szavazók fenyegetésével vádolt orvos miatt

Fidesz;Magyar Orvosi Kamara;szavazatvásárlás;

2026-03-29 14:54:00 CEST

A szóban forgó orvos tevékenységét A szavazat ára című dokumentumfilmben mutatták be. A Magyar Orvosi Kamara szerint bűncselekmény és etikai vétség gyanúja is felmerül.

„Bűncselekmény és etikai vétség gyanúja miatt is vizsgálatot szükséges indítani” – közölte a Magyar Orvosi Kamara (MOK) szombat este a Facebook-oldalán, reagálva A szavazat ára című dokumentumfilmben elhangzottakra.

Mint arról beszámoltunk, a héten megjelent dokumentumfilm azt mutatja be, hogy a Fidesz rendszerszinten, gyakran alvilági szereplők és polgármesterek közreműködésével tartja félelemben a legszegényebb települések lakóit, akik sok esetben nem pénzbeli ellenszolgáltatást kapnak a szavazatukért.

A MOK több megkeresést kapott egy orvossal kapcsolatban, akinek a tevékenységéről szó volt a filmben. Az illető a vádak szerint azzal fenyegette a betegeket, hogy ha nem a Fideszre szavaznak, nem ír fel nekik gyógyszereket, vagy kiteszik az érintettek hozzátartozóját az idősek otthonából.

Az illető orvos nem tagja a kamarának, illetve hivatalos vizsgálatokra van szükség, melynek eredményéig az ártatlanság vélelme mindenkit megillet – írta a MOK, hozzátéve, hogy ők jelenleg nem jogosultak etikai eljárás lefolytatására, ezt a jogkört ugyanis 2023-ban elvették tőlük, és azóta a Belügyminisztérium alá tartozó Egészségügyi Tudományos Tanács gyakorolja.

A kamara emlékeztet, egy olyan szakma képviselőjének, mint az orvos, az emberek életére gyakorolt jelentős hatás és felelősség miatt az átlagosnál szigorúbb erkölcsi mérce szerint kell dolgoznia. Posztjukban arra is felhívják a figyelmet, hogy az orvoslás etikai szabályainak általános, nemzetközi alapdokumentuma – 1948 óta „a modern hippokratészi eskü” –, az Orvos Világszövetség Genfi deklarációja kimondja:

„Nem engedem, hogy életkori, betegségi vagy fogyatékossági, vallási, származási, nemi, nemzetiségi, pártpolitikai, faji, szexuális beállítottsági, társadalmi, vagy más egyéb szempontok eltántoríthassanak a betegeimmel kapcsolatos kötelességeim teljesítésétől.”

A MOK szerint az az orvos, aki ezt megszegi, a legsúlyosabb etikai vétséget követi el. „A konkrét eset ismételten rávilágít arra, hogy a társadalom legalapvetőbb érdekei sérülnek azzal, hogy az orvosok és a társadalom által is támasztott erkölcsi mérce betartását nem egy, a kormánytól független testület felügyeli” – írták.