Korrupciós bűncselekmények miatt magánnyomozókat és egy rendőrt vett őrizetbe az ügyészség

rendőrség;korrupciógyanú;személyes adatok;hivatali vesztegetés;

2026-03-30 18:22:00 CEST

Konspiráltan zajlottak az üzelmek, de mindenki lebukott.

A Fővárosi Nyomozó Ügyészség üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása, pénzmosás és más bűncselekmény miatt folytat nyomozást hat személy ellen, akik közül hárman őrizetben, hárman előállításban vannak - közölte egy hétfői, lapunknak tájékoztatásában a Központi Nyomozó Főügyészség.

Mint írták, egy magánnyomozóként dolgozó férfi és élettársa - akik korábban mindketten rendvédelmi területen dolgoztak -, korrupciós kapcsolat útján rendszeresen bűnügyi személyes adatokat szereztek meg, amelyeket megbízóiknak értékesítettek. Őket egy budapesti rendőr segítette az általa elérhető hatósági nyilvántartásokban fellelhető adatok jogosulatlan megszerzésével és továbbításával. Az iroda egyik állandó megbízója egy ügyvéd volt, aki az általa, ellenszolgáltatás fejében megszerzett adatokhoz jogszerűen nem juthatott volna hozzá. A magánnyomozók a tevékenységüket nagyfokú konspirációval folytatták, így közvetítőkön keresztül tartották a kapcsolatot a rendőrrel, és így fizettek neki a megszerzett bűnügyi adatokért. A rendőr csaknem 600 ezer forintot kapott a gyermeke nevén lévő bankszámlára.

A nyomozó ügyészség további bizonyítékok beszerzése és az elkövetők elfogása érdekében ma több helyszínen összehangolt eljárási cselekményeket hajtott végre, amelyek során kutatásokat, valamint lefoglalásokat végzett, és gyanúsítottként hallgatja ki a két magánnyomozót, a rendőrt, az ügyvédet és a két közvetítőt.