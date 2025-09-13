Megvédi a Fidesz az adatlopást

A Fidesz mindent tagad az adatszivárgási-botrányban, de közben feltűnő gyorsasággal távolította el a gyanús orosz kódot. Közben pedig befékezték a titkosszolgálatokat, hogy azok még véletlenül se vizsgálhassák, miként kerültek a nemzeti konzultálók adatai Oroszországba, s vajon más kormányzati portálon van-e még véletlenül vagy szánt szándékkal nyitva hagyott biztonsági kiskapu.