A párbeszédes képviselő szerint a lépés felér egy beismeréssel.
A Spiegel újságírói még vezető tisztviselők e-mail címére és néhány jelszóra is bukkantak.
Nagy valószínűséggel egy külföldi kormány állhat az ügy mögött.
A Belügyminisztérium azt állította, hogy a Start-számlát automatikusan a támogatást folyósító számlavezető nyitja meg, nem pedig a gyám, ennek épp ellentmond az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat posztjáról a napokban távozott igazgatója.
A határozatot azt követően hozták meg, hogy a Meta hétfőn közölte, a Facebook és az Instagram közösségi platform európai felhasználói novembertől kezdve előfizetést vásárolhatnak a két platform hirdetés nélküli használatára.
Az Emberi Jogok Európai Bírósága szerint jogsértő a magyar szabályozás, ezért az államot kötelezte, hogy 7,6 millió forintot fizessen a volt adós költségeire.
A Metának 390 millió eurós büntetést is ki kell fizetnie.
A készüléket később ellopták tőle.
És elégedetlen bennfentesek szerint ezekhez legalább legalább 150 Google-alkalmazott fér hozzá szabadon.
Nevek, hivatalos okiratok, címek, telefonszámok, jelszavak - mindent vitt a támadó. Tapasztalataink szerint az érintettek semmilyen értesítést nem kaptak az incidens óta eltelt három és fél hétben az OGYÉI-től.
Újabb adatbázis érkezett a 24.hu szerkesztőségéhez, több mint 5 ezer ember adatait tartalmazza: azonosítók, telefonszámok, e-mail címek. A NAIH adatvédelmi hatósági eljárást indít.
Az adatvédelmi hatóság szerint csak az alvállalkozó hibázott, ezért kerültek az orosz céghez a kormányzati konzultáció online kitöltőinek adatai. A hozzáértők szerint ez nonszensz.
A Fidesz mindent tagad az adatszivárgási-botrányban, de közben feltűnő gyorsasággal távolította el a gyanús orosz kódot. Közben pedig befékezték a titkosszolgálatokat, hogy azok még véletlenül se vizsgálhassák, miként kerültek a nemzeti konzultálók adatai Oroszországba, s vajon más kormányzati portálon van-e még véletlenül vagy szánt szándékkal nyitva hagyott biztonsági kiskapu.
Gyakorlatilag bojkottálták a parlament nemzetbiztonsági bizottságának ülését a kormánypárti képviselők hétfőn. Menekülésük annyiban érthető: megannyi kínos kérdést vet fel a hétvégén kirobbant, egészen súlyos következményeket sejttető Yandex-ügy. Ennek lényege ugyanis az: Oroszországba kerülhettek egyes adatai azoknak, akik kitöltötték a kormányzati weboldalon a nemzeti konzultációs kérdőívet.
Megállapodás született a légi utasok adatait rögzítő rendszer (PNR) létrehozásának részleteiről az európai uniós tagországok belügyminisztereinek pénteki tanácskozásán Brüsszelben.
Közzétette John Brennan, az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatójának útlevél- és társadalombiztosítási számát, valamint családtagjainak lakcímét és telefonszámait a WikiLeaks kiszivárogtató portál.
Összesen 25 ezren csatlakoztak ahhoz a csoportos keresethez, amit egy osztrák adatvédelmi aktivista, Max Schrems nyújtott be egy ausztriai bíróságon a Facebook dublini kirendeltsége ellen - írja a 444.hu.
Az elmúlt évtizedben 226 millió személyes adattal éltek vissza Európában, és ezen visszaélések túlnyomó többsége (89 százaléka) nem kormányzatok vagy egyéb szervezetek, hanem cégek hibájából történt - derült ki a budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) friss jelentéséből.
A mai napon Dr. Péterfalvi Attilához, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elnökéhez fordultam, mert véleményem szerint a XVI. kerületi polgármester jogszabályi felhatalmazás nélkül kér személyes adatokat a kerület lakosaitól - olvasható Kolozs András közleményében.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) üdvözli az Európai Unió bíróságának keddi döntését, melynek lényege, hogy az egyén magánéletének védelme megelőzi az internetes keresőmotorok gazdasági érdekét - közölte a hatóság.
Tömeges visszaélés történhetett egyes választópolgárok nevével és személyes adataival. Szakértők szerint kizárólag így sikerülhetett 19 pártnak országos listát állítania az áprilisi választásra. A feltételezett csalás célja vagy az állami kampánytámogatás megszerzése lehetett, vagy az, hogy a sok jelölt minél jobban összezavarja a választókat.