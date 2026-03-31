Könyvben lapult a tízmilliós Dylan-relikvia

2026-03-31 22:43:00 CEST

Egy könyvkereskedő óvatlanul átfutott egy mindössze húszoldalas Ginsberg-kötetet.

Csaknem hatvan év után került elő Bob Dylan 1967-es korszakából egy eddig ismeretlen, munkafázisban rögzített dalszöveg-változat, az I’m Not There gépelt leirata - adta hírül a The Guardian. A dokumentum áprilisban kerül aukcióra, becsült értéke húsz és negyvenezer font (átszámítva 9-18 millió forint) közé esik.

A vázlat egy első kiadású, mindössze húszoldalas Allen Ginsberg-kötetből került elő, az Ankor Wat puhakötésű kiadásából, amely Sally Grossman tulajdonában volt. Grossman – Albert Grossman menedzser felesége, Bob Dylan közeli barátja – 1969-ben kapta a könyvet Ginsbergtől. A kézirat feltehetően évtizedekig rejtve maradt benne, mígnem egy könyvkereskedő lapozás közben bukkant rá.

A dal a Woodstock környéki, 1967-es felvételi időszakhoz kötődik, amikor Dylan a The Banddel több mint száz számot rögzített. Az I’m Not There ezek közül sokáig kiadatlan maradt, hivatalosan csak Todd Haynes 2007-es filmjének kísérőzenéjeként jelent meg, és azóta a korszak egyik kulcsdarabjaként tartják számon.

Az aukciósház, az Omega Auctions szerint a most előkerült példány working draft, vagyis vázlat, a szöveg alakulásának köztes állapotát rögzíti, ami különösen értékessé teszi az egyébként is erős Dylan-kéziratok piacán. A gyűjtői szegmens ugyanis darabonként százmilliós tételekkel dolgozik, összességében több milliárd forintos nemzetközi aukciós piacról van szó.

Az áprilisi árverésen további poptörténeti relikviák is szerepelnek, köztük Michael Jackson Black or White című dalának kézirata, valamint a Radiohead OK Computer albumához kapcsolódó archív anyagok. A most felbukkant Dylan-lap azonban más természetű darab, hiszen váratlanul került elő, ami a történeti értékét is növeli.