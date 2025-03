Dylan-rajongók, figyelem! 150 új dal jön

Dylan a manhattani házban bérelt stúdiónak lakást a hatvanas évek végén, és amikor kiköltözött, hátrahagyta olyan korai albumainak munkafelvételeit, mint a Nashville Skyline, a Self Portrait és a New Morning. A felvételek 40 évig porosodtak a lakásban - írta szerdán a New York Daily News amerikai napilap.