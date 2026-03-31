Napok óta nincs fűtés a Bajcsy-Zsilinszky Kórház három épületében

egészségügy;fűtés;Bajcsy-Zsilinszky Kórház;

2026-03-31 15:30:00 CEST

A kórház megerősítette, hogy baj van. Elektromos fűtőkészülékeket helyeztek üzembe, takarókat osztanak a hiba elhárításáig.

Péntek óta nincs fűtés a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház három épületében - erről a fővárosi 15-ös választókerület tiszás jelöltje, Porcher Áron számolt be a Facebookon. Állítása szerint ezt a kórház alkalmazottaitól tudják.

„Tizenhat év kétharmados kormányzás után ki felel ezért? A Fidesz terel minden lényeges kérdésben, de az emberek a bőrükön érzik a hideget, látják a zsírra szállt port és az omladozó falakat. Várakoznak évekig egy időpontra, hogy aztán ilyen körülmények között lássák el őket. Egyértelmű, hogy a Fidesznek a magyar emberek nem számítanak!” – kommentálta a kialakult helyzetet a Tisza Párt politikusa, aki egyúttal Dunai Mónika fideszes képviselő és Takács Péter egészségügyi államtitkár lépéseit hiányolta az ügyben.

A 24 megkereste az ügyben a kórházat, ahol nem tagadták a fennálló problémákat. „Intézményünkben egy meghibásodott hőszivattyú miatt átmeneti fűtési probléma lépett fel, amely Kórházunk több területét érinti. A hiba elhárítása azonnal megkezdődött, a szakemberek jelenleg is azon dolgoznak, hogy a fűtési rendszer minél hamarabb teljes körűen helyreálljon. Addig is a zavartalan betegellátás érdekében a fekvőbeteg-ellátó részlegeken elektromos fűtőkészülékeket helyeztünk üzembe, melyekkel biztosítani tudjuk az optimális hőmérsékletet, valamint a betegek részére plusz takarókat is kiosztottunk. Intézményünk mindent megtesz a betegek és a dolgozók komfortjának fenntartása érdekében” - tájékoztattak.