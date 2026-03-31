Minden felelősséget a szervezőkre hárít a fekete ruhát viselő orbáni verőlegények miatt az Országos Rendőr-főkapitányság

2026-03-31 15:19:00 CEST

Alapvetően bíznak a résztvevők jogkövető és jóhiszemű magatartásában.

A gyűléseken vagy azok közvetlen közelében csak akkor vannak rendőrök, ha előzetesen a közbiztonságot fenyegető megalapozott információk merülnek fel vagy rivalizáló, ún. versengő rendezvényeket kell biztosítani - közölte egy keddi tájékoztatásában az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

Az állásfoglalás kiadását az elmúlt napokban tartott választási rendezvények (gyűlések) rendőri biztosításával kapcsolatos észrevételek, kritikák tisztázása érdekében adták ki. Mint arról korábban mi is hírt adtunk, Orbán Viktor országjárásán olyan, fekete ruhát viselő férfiak jelentek meg, akik az ellentüntetőket vegzálták vagy éppen sorfalat álltak az utcán. A nyilvános vitákban többször felmerült az is, hogy a rendőrök miért nincs jelen, amikor ezek az agresszív jelenetek történnek.

Az ORFK jelezte: a gyűlés rendjét és lefolyását annak vezetője (szervezője) határozza meg, így dönt a szó megadásáról és megvonásáról, a gyűlés berekesztéséről vagy befejezetté nyilvánításáról, illetve megteszi a rend biztosítása, illetve fenntartása érdekében szükségessé váló intézkedéseket. A gyűlésről kizárható, aki azt súlyosan megzavarja, és ha az érintett nem hagyja el a helyszínt, akkor a vezető eltávolíttathatja. Ha a kizárt személynek a gyűlésen való további jelenléte a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül veszélyezteti, illetve az mások jogainak és szabadságának sérelmével jár, a kizárt személy eltávolításában a gyűlés vezetője a rendőrség közreműködését kérheti.

Mindebből következik, hogy az előírások szerint folyó gyűléseken elsősorban - bizonyos tekintetben kizárólagosan - a szervező akarata érvényesül, azaz neki van joga, hogy adott területen és időben a rendezvényét megtartsa, véleményét kinyilvánítsa, illetve az általa meghatározott személynek ezt lehetővé tegye. A résztvevőknek pedig joga van ahhoz, hogy a véleményt megismerjék, közösen kifejezzék, és ebben őket senki se akadályozza. Mint írták, amennyiben a szervező úgy ítéli meg, hogy valamely magatartás a gyűlést súlyosan megzavarja, például a fenti jogokat korlátozza, az ilyen magatartást tanúsító személyt a rendezvényről kizárhatja (távozásra szólíthatja fel, eltávolíttathatja vagy a belépését megtagadhatja). Az említett jogok érvényesülésének feltétele, hogy azokat mások tiszteletben tartsák, tartózkodjanak minden olyan magatartástól, ami a békés gyülekezési jog gyakorlását zavarja vagy ellehetetleníti.

A rendőrségnek feladata, hogy a bejelentéstől kezdve biztosítsa a gyűlések békés megtartását, valamint a gyűléseken a közrend fenntartását, és ennek keretében intézkedjen, hogy a gyűlést harmadik személy ne zavarja meg. Kitértek arra is, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően a rendőrség képviselője (rendbiztos) kapcsolatot tart a szervezővel, jellemzően a gyűlés kezdetétől jelen van, és szükség esetén intézkedik. – Ezen eljárásunk nem újkeletű; évtizedes gyakorlatunk szerint - a törvénynek megfelelve - a szervezőre hagyjuk az ilyen rendezvények lebonyolításának feladatait, ugyanis bízunk a résztvevők jogkövető magatartásában és minden honfitársunk jóhiszeműségében – hangzik a közlemény, amely kitér arra is, hogy a rendőrség pártbefolyástól mentesen jár el feladatellátása során.