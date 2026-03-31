Mobiltelefonját nyomkodta egy 14 éves fiú, elgázolta a HÉV

gázolás;Óbuda;szentendrei HÉV;

2026-03-31 20:18:00 CEST

A rendőrség arra kéri a szülőket, figyelmeztessék gyermekeiket a mobiltelefon és a fülhallgató használatának hasonló körülmények közötti veszélyére.

Egy tizenéves fiút ért baleset a szentendrei HÉV egyik III. kerületi gyalogosátjárójában, a tanúk szerint a fiatal fülhallgatóval a fülében, a mobiltelefonját nyomkodva lépett a sínekre - tudatta a rendőrség honlapján a BRFK.

A közlemény szerint a 14 éves fiú a III. kerületi Határ úti megállónál a tilos jelzésen haladt át hétfőn este fél hét körül, az érkező H5-ös HÉV pedig elütötte. A 14 éves sérültet a mentők életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, a BRFK baleseti helyszínelői pedig szemlét tartottak. A helyszínen tapasztalt körülmények, valamint a tanúk elmondása alapján a fiatal úgy próbált áthaladni a szerelvény előtt, hogy közben a telefonjára figyelt, a fülében pedig fülhallgatót viselt, így nem látta és nem is hallhatta a vonatot, illetve annak hangjelzését - közölték, hozzátéve, a balesetben más nem sérült meg, a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit.

„Aki közlekedés közben máshova figyel, és emiatt nem látja, nem hallja a környezetét, életveszélybe sodorja magát. Kérjük a szülőket, figyelmeztessék gyermekeiket a mobiltelefon és a fülhallgató használatának veszélyére!” - figyelmeztetett a rendőrség.