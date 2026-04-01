Több mint 900 millió forintért szervezte meg Balásy Gyula cége a CPAC Hungaryt

2026-04-01 11:00:00 CEST

Ez az összeg nem feltétlenül tartalmazza a teljes költséget. Tavaly még 650 millió plusz áfából sikerült kihozni a világ konzervatívjainak budapesti seregszemléjét.

920 millió forintért rendezte meg a Balásy Gyuláékhoz tartozó cégcsoport a közvetve (a Batthyány Lajos Alapítványon keresztül) közpénzből gazdálkodó Alapjogokért Központ rendezvényét, a budapesti CPAC Hungary-t, ahol a nemzetközi populista jobboldali („szuverenista”) pártok prominensei hitet tettek Orbán Viktor megválasztása mellett – írja a K-Monitor a Facebookon.

A bejegyzés szerint a 920 milliós összeg ráadásul tényleg pusztán csak a legklasszikusabb értelemben vett rendezvényszervezéshez (helyszín, technika, hostessek, cartering, transzferek, fotózás, rendezvénymarketing) kapcsolódik, vagyis

nem tartalmazza feltétlenül az összes nemzetközi utazási költséget és a szállásköltségek teljességét sem, a fellépők esetleges tiszteletdíjait, a licencdíjakat vagy az amerikai szervező stábhoz kapcsolódó összes költséget.

A dokumentáció kedden került fel az elektronikus közbeszerzési rendszerbe, és sajátossága, hogy csak március 12-én küldte el az írásbeli ajánlati felhívást a Lounge-csoport részére a Nemzeti Kommunikációs Hivatal, a szerződést pedig 16-án írták alá, ami a mellékletek szerint már „építési nap” volt. A bejegyzés kiemeli, a keretösszeg mintegy 40 százalékkal magasabb, mint a tavalyi, amikor 650 millió plusz áfából sikerült kihozni a seregszemlét.