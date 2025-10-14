Veszett denevért találtak Budapesten

Denevérben mutatta ki a veszettség vírusát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) laboratóriuma Budapesten - közölte honlapján a hivatal szombaton. Az állategészségügyi hatóság felhívja a figyelmet, hogy ha valaki - akár legyengült, akár elhullott - denevért talál a földön, puszta kézzel semmiképpen ne fogja meg, hanem kérje szakember segítségét.