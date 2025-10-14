A betegség behurcolása feltehetően természetes úton, a vadállomány Ukrajna és Románia felőli mozgása révén történt.
Év végén egy kutyában és egy szarvasmarhában, majd pedig egy vadon élő rókában mutatták ki az emberre és állatra egyaránt veszélyes vírust Szatmár megyében.
Idén ősszel is immunizálják veszettség ellen a vadon élő rókákat, az érintett térségekben ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el - közölte a Nébih.
Utoljára két éve találtak Magyarországon veszett rókát, hála az immunizációs programnak, illetve a repülőről szétszórt vakcináknak.
A kutyákra és a macskákra is vonatkozik a korlátozás. Legeltetési tilalomról is döntöttek.
Megkezdődött a rókák tavaszi vakcinázása. A Somogy Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali Főosztályának tájékoztatása szerint az immunizálás légi úton történik, Kaposújlakról szállnak föl a repülőgépek – írja a sonline.hu.
Veszettség vírusát mutatta ki a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Bekecsen egy elhullott kecskében és gidájában a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma - közölte a szervezet hétfőn.
Veszett rókát találtak a múlt héten a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szerencsen, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ezért azt kéri, hogy aki szokatlanul viselkedő állatot vagy elgázolt, elpusztult rókát lát, azonnal értesítse az állategészségügyi hatóságot.
Denevérben mutatta ki a veszettség vírusát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) laboratóriuma Budapesten - közölte honlapján a hivatal szombaton. Az állategészségügyi hatóság felhívja a figyelmet, hogy ha valaki - akár legyengült, akár elhullott - denevért talál a földön, puszta kézzel semmiképpen ne fogja meg, hanem kérje szakember segítségét.
Naponta körülbelül 160, évente mintegy 59 ezer ember hal bele kutyáktól elkapott veszettségbe a világon, holott a fertőző betegség az ebek széles körű oltásával gyakorlatilag kiirtható lenne - figyelmeztet jelentésében a Global Alliance for Rabies Control.
Minden erőfeszítés ellenére veszélyesen túlszaporodtak Izraelben a sakálok, amelyek károkat okoznak a mezőgazdaságban és a veszettség veszélyét hordozzák - írta csütörtökön a Háárec című izraeli lap.