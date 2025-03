Megtalálni a boldogságot - Horváth Eve útközben egy másik bolygón

Ha veszteség is, ha fájdalmas is, a diagnózis pedig mégoly nyomasztó, az életszeretet, és egyáltalán a szeretet erősebbnek bizonyul – ez az, ami dominál a verseiben. Horváth Eve Metasztázisok című, harmadik verseskötete személyes és emberközeli. A szerzővel ugyanakkor nemcsak a gyászfeldolgozásról és a túlélésről, de a breaktáncról is beszélgettünk.