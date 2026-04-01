Megöltek egy nőt Győrben, a férjét elfogták a rendőrök

2026-04-01 12:53:00 CEST

A férfi egy parkolóban több alkalommal mellkason szúrta az áldozatot.

Megöltek egy 51 éves nőt Győrben – közölte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A rendőrség közleménye felidézi, szerda reggel, 6 óra 49 perckor érkezett bejelentés a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába arról, hogy a Serfőző utca egyik telephelyének parkolójában megszúrtak egy embert.

A rendelkezésre álló adatok szerint a helyi nőt a tőle külön élő férje szúrta egy késsel több alkalommal mellkason. A nő olyan súlyosan megsérült, hogy életét vesztette.

Az elkövető elmenekült és öngyilkosságot kísérelt meg, őt a rendőrök egy közeli parkolóban gépkocsijában megtalálták és elfogták.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága emberölés bűntett gyanúja miatt nyomozást rendelt el, az eset körülményeit vizsgálják.