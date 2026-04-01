Lezárták a nyomozást a Morrison's 2-ben halálra vert férfi ügyében

A fővárosi rendőrök lezárták az eljárást az ellen a férfi ellen, aki szóváltást követően egy másik férfi halálát okozta egy V. kerületi szórakozóhelyen – közölte szerda reggel a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK).
A közlemény felidézi, a BRFK Életvédelmi Osztályán indult eljárás a 2025. november 29-én késő este egy V. kerületi szórakozóhelyen történt bántalmazás miatt, amelynek következtében egy 25 éves férfi kórházba szállítását követően meghalt. A rendőrök a helyszínen elfogták a támadót, majd kihallgatása után őrizetbe vették.
A nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a 28 éves A. Lászlót, aki részben beismerte tettét, és a bíróság elrendelte letartóztatását.
Az emberölés bűntett megalapozott gyanúja miatt folytatott nyomozásban most fejezték be a szükséges eljárási cselekményeket, és az iratokat vádemelési javaslattal adták át az ügyészségnek.