Bűnügyi adatokkal üzletelt több magánnyomozó és egy volt rendőr, az ügyészség indítványozta a letartóztatásukat

2026-04-01 14:20:00 CEST

Az ügyben ma születik döntés.

Bűnügyi adatokkal üzletelés miatt letartóztatást indítványoz a nyomozó ügyészség magánnyomozók és egy volt rendőr ellen.

A Központi Nyomozó Főügyészség szerdai közleménye felidézi, a megalapozott gyanú szerint a magánnyomozóként dolgozó férfi és élettársa egy rendőrtől rendszeresen bűnügyi adatokat szerezett meg, amelyeket megbízóiknak értékesítettek. A gyanúsítottak a kapcsolattartást és a jogellenesen megszerzett információkért fizetett vesztegetési pénz átadását leplezetten, közvetítők bevonásával intézték.

Az információkra több esetben egy ügyvédnek volt szüksége, aki a bűnügyi személyes adatokért a magánnyomozóknak és rajtuk keresztül a rendőrnek ezért anyagi ellenszolgáltatást nyújtott.

Az ügyészség többrendbeli, az előnyért hivatali helyzetével egyébként visszaélve, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása miatt közölt gyanúsítást az – azóta leszerelt, de az elkövetés idején rendőrként dolgozó – férfival. A magánnyomozók és az ügyvéd a gyanú szerint a hivatali helyzettel visszaélésre irányuló hivatali vesztegetés bűntettét, míg a közvetítők jelentős értéket meg nem haladó értékre elkövetett pénzmosás bűntettét követték el.

A nyomozó ügyészség

a bizonyítás megnehezítésének – és a magánnyomozók esetében a bűnismétlés – veszélyére tekintettel indítványozta mindhárom gyanúsított letartóztatását, amelynek elrendeléséről a nyomozási bíró ma dönt.

A bíróság a két magánnyomozót korábban hasonló jellegű bűncselekmény miatt már elítélte, ez azonban nem jelentett kellő visszatartó erőt ahhoz, hogy újabb bűncselekményt kövessenek el, ezért az ügyészség álláspontja szerint letartóztatásuk jelen eljárásban elengedhetetlen.