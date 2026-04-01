Újdörögdi baleset: Befejezték a bizonyítékok értékelését, de gyanúsított még mindig nincs

2026-04-01 18:15:00 CEST

Több mint egy év kellett hozzá, hogy a Győri Regionális Nyomozó Ügyészség befejezze a bizonyítékok értékelését az újdörögdi baleset ügyében – vette észre a Népszava.

Gyanúsítottról ugyanakkor továbbra sem tudni, illetve kihallgatás sem történt még. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész írásbeli válaszából – amelyet a független Kanász-Nagy Máténak és a szocialista Gurmai Zitának adott – annyi derült ki, hogy az eljáró ügyészség a jogi következtetéseit a „nyomozást lezáró érdemi intézkedésében részletesen kifejti.”

Mint arról többször írtunk, az újdörögdi baleset 2025. március 21-én történt. Egy 29 éves, Miniszterelnökségen dolgozó nő mindkét kezét elvesztette a köztisztviselőknek hirdetett önkéntes honvédségi gyakorlóprogramon, miután felrobbant a tenyerében egy éles kézigránát dobógyakorlat közben, és a kiképzője is megsérült a balesetben.

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész korábbi tájékoztatása szerint igyekeznek a legrövidebb időn belül lefolytatni a nyomozást, de a büntetőeljárásban az ügyészség a bizonyítékokat egyenként és összességükben szabadon értékeli. A baleset után egyébként vizsgálatot indított a Honvédelmi Minisztérium is, amely a használt kézigránát-sorozat ellenőrzése során arra jutott, hogy a szériánál nem áll fenn műszaki probléma.