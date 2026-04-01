Visszalép Nagy Ervin javára a Demokratikus Koalíció dunaújvárosi jelöltje

„Visszalépek Nagy Ervin javára!” – jelentette be Szabó Zsolt, Dunaújváros alpolgármestere, Demokratikus Koalíció (DK) helyi jelöltje a Facebook-oldalán.
A politikus az erről szóló Facebook-bejegyzésében azt írta, hogy számára a politika szolgálat, és úgy tudja a legjobban szolgálni a közös jövőt, hogy minden erejével a kormányváltást és – ezzel együtt Nagy Ervint – támogatja. A posztban arra kérte a szavazóit, hogy a Tisza Párt Fejér megyei 4-es választókerületi jelöltjét támogassák április 12-én.
Nagy Ervin a közösségi oldalán visszalépés hírére úgy reagált: „Szabó Zsolt, Dunaújváros alpolgármestere, saját politikai felelősségét tisztán látva a mai napon visszalépett a rendszerváltás érdekében. Becsülendő ha valaki felismeri, hogy történelmi pillanat előtt áll az ország, és ennek megfelelően cselekszik.”
A DK nemrég három körzetben is visszaléptette a jelöltjeit a legesélyesebb ellenzéki kihívó javára. Március végén Kopping Rita, a DK kecskeméti jelöltje lépett vissza, ami után kizárták a pártból, majd Dobrev Klára pártelnök azt állította, nem számít arra, hogy több jelöltjük visszalép.