Több száz, a magyar választásokat célzó fiókot törölt a TikTok

2026-04-01 19:19:00 CEST

Többségük fideszes dezinformációt terjesztett, de Ukrajnából irányított kamu fiókokat is töröltek.

Több száz, a magyar választások befolyásolására létrehozott fiókot törölt a TikTok az elmúlt hónapokban, amelyek többsége a Fideszt támogatta vagy Magyar Pétert támadta mesterséges intelligencia által generált tartalmakkal - írja a 444.

A lap szerint a Facebookon is nagyon sok, hasonló fiók van, amelyek a szakértők szerint egy titkos, összehangolt befolyásolási kampány részei, s a módszerek alapján Oroszország áll a hátterükben.

A TikTok még az év elején jelentette be, hogy külön, összehangolt csapatot hozott létre a magyar választások előtti álhírek és befolyásolási kísérletek kiszűrésére. Ennek keretében már január 1. és február 8. között 1764 videót töröltek dezinformációra, szerkesztett tartalomra, AI-videókra és a választásra vonatkozó szabályaik megsértése miatt, sőt, több mint 200 olyan fiókot is töröltek, melyek „magyar választási jelölteknek és megválasztott tisztségviselőknek adták ki magukat”.

A kínai közösségimédia-platform emellett az elmúlt hónapokban négy olyan hálózatot is törölt, amelyek a gyanú szerint a magyar politikai közbeszédet akarták szabálytalanul befolyásolni, például megtévesztő, vagy titkos befolyásolási művelet részének ítélt tartalmakkal.

Az egyik, 95 fiókból álló hálózatnak összesen 131 342 követője volt, Magyarországról működtették és magyar közönséget céloztak vele. A beszámoló szerint „a hálózat kamu fiókokat hozott létre azért, hogy mesterségesen felerősítse a Fideszt támogató narratívákat, és megállapítottuk, hogy több online platformon összehangoltan működött.” Egy másik, szintén Magyarországról működtetett, magyar közönséget célzó törölt fideszes hálózat 28 fiókból állt és 18 247 követővel rendelkezett.

A harmadik, törölt hálózat 107 fiókból állt és 37 070 követővel rendelkezett, a Tisza Pártot támadó, mesterséges intelligenciával generált tartalmakat gyártott. Töröltek emellett egy negyedik hálózatot is, amelyet viszont Ukrajnából működtették és európai közönséget célozták, ezek magukat híroldalaknak kiadva európai politikusokat, köztük Orbán Viktort támadták. E hálózatnak 45 fiókja és 47 114 követője volt.

A TikTok megerősítette, hogy a törölt hálózatok egyike az volt, amit az online dezinformációt vizsgáló amerikai Newsguard azonosított év elején. Ők 34 névtelen felhasználóra bukkantak, amelyek mintegy 10 millió megtekintést értek el, a TikTok szerint egy titkos befolyásolási művelet részeként. A Newsguard azt közölte, hogy a 34 fiókból 22-t idén januárban, két napon belül regisztrálták, profilképeik mesterséges intelligencia által generáltak voltak, vagy a magyar zászlót ábrázolták.

A TikTok egyébként úgy tűnik, komolyan veszi a dezinformáció elleni fellépést a magyar választásokhoz közeledve, januárban számoltunk be róla, hogy a platform jelzi például, ha egy médiafelület magyar állami ellenőrzés alatt áll és azt is megjegyzi, hogy talán érdemes inkább hiteles forrásból tájékozódni. Ennek eredményeképp címkét kapott a kormánypropaganda számos terjesztője, például az Origo, a Magyar Nemzet, a HírTV, a megyei lapok, a Bors, a Metropol sőt, még a Life.hu női magazin is. De megkapta a jelzést a Fidesz káderképzőjeként ismert Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a 2024-ben hozzá került fideszes szócső, a Mandiner is.