Lesújtott a TikTok az Orbán-kormány propagandájára, címkét kapott a Metropol, a Mandiner, a Magyar Nemzet, az Origo és az MCC is

2026-01-16 18:39:00 CET

Nem várt közszolgálati húzással állt elő a kínai tulajdonban lévő TikTok, amely mostantól jelzi, ha egy média magyar állami ellenőrzés alatt áll és azt is megjegyzi, hogy talán érdemes inkább hiteles forrásból tájékozódni.

„Magyar állami ellenőrzésű média” címke jelent meg több Fidesz-közeli szervezet és propagandaorgánum TikTok-profilján - szúrta ki a hvg.hu, amely szerint gyakorlatilag a teljes kormánypárti médiabirodalom megkapta az ismertető jelzést.

A lap szerint így járt többek közt a legtöbb fideszes propagandaterméket tömörítő Mediaworks termékei, például az Origo, a Magyar Nemzet, a HírTV, a megyei lapok, a Bors, a Metropol sőt, még a Life.hu női magazin is. De megkapta a címkét a Fidesz káderképzőjeként ismert Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a 2024-ben hozzá került fideszes szócső, a Mandiner is.

A TikTok meg is indokolta a figyelmeztetéseket, mondván, a „ kormány ellenőrzést gyakorol a fiók szerkesztői tartalma felett”, a felhasználóit pedig kéri, ellenőrizzék a tartalmak mögött álló forrást. A kínai ByteDance tulajdonában álló platform még konkrét tanácsokat is ad arra az esetre, ha a jelölést látják. Ezek a következők:

1. Állj meg egy pillanatra, és gondold át, mennyire lehet objektív a fiók.

2. Mérlegeld, hogy a fiók tartalmaival kormányzati szempontokat képvisel-e.

3. Keress további, hiteles fiókokból származó tartalmakat.

Vagyis nem is annyira burkoltan a platform még azt is jelzi, hogy talán érdemes inkább máshonnan tájékozódni. Közlésük szerint nem csak úgy maguktól jutottak ezekre a megállapításokra „független, hiteles szakértőkkel együttműködve” döntöttek arról, hogy egy adott szerkesztőség kormányzati ellenőrzés alatt állhat-e. Ezt követően részletezik még a kormányzati befolyás közvetett típusait is. A címke ellen lehet fellebbezni.

A propagandamédiából eddig egyébként a TV2 Tények TikTok-oldala volt az, amely valamiért egyelőre megúszta a jelölést, noha a csatorna - amellett, hogy 110 százalékosan képviseli a kormánypárti narratívát - idén is nyíltan hitet tett a Fidesz mellett, a Facebookon már be is mutatta, hová kell húzni az x-et áprilisban.

A TikTok átláthatósági központjában megjelent legutóbbi, novemberi jelentés szerint lekapcsoltak egy olyan magyarországi hálózatot, amelynek tagjai kamuprofilokat létrehozva terjesztik a Fidesz narratíváját. A több online platformon is átívelő, koordinált tevékenység 95 fiókot ölelt fel, amelyek együttesen több mint 131 ezer követővel rendelkeztek. Hogy a kamuprofilokkal mi lett, nem világos, de igen valószínű, hogy törölték őket.