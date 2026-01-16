Lesújtott a TikTok az Orbán-kormány propagandájára, címkét kapott a Metropol, a Mandiner, a Magyar Nemzet, az Origo és az MCC is

„Magyar állami ellenőrzésű média” címke jelent meg több Fidesz-közeli szervezet és propagandaorgánum TikTok-profilján - szúrta ki a hvg.hu, amely szerint gyakorlatilag a teljes kormánypárti médiabirodalom megkapta az ismertető jelzést.
A lap szerint így járt többek közt a legtöbb fideszes propagandaterméket tömörítő Mediaworks termékei, például az Origo, a Magyar Nemzet, a HírTV, a megyei lapok, a Bors, a Metropol sőt, még a Life.hu női magazin is. De megkapta a címkét a Fidesz káderképzőjeként ismert Mathias Corvinus Collegium (MCC) és a 2024-ben hozzá került fideszes szócső, a Mandiner is.
A TikTok meg is indokolta a figyelmeztetéseket, mondván, a „ kormány ellenőrzést gyakorol a fiók szerkesztői tartalma felett”, a felhasználóit pedig kéri, ellenőrizzék a tartalmak mögött álló forrást. A kínai ByteDance tulajdonában álló platform még konkrét tanácsokat is ad arra az esetre, ha a jelölést látják. Ezek a következők:
1. Állj meg egy pillanatra, és gondold át, mennyire lehet objektív a fiók.
2. Mérlegeld, hogy a fiók tartalmaival kormányzati szempontokat képvisel-e.
3. Keress további, hiteles fiókokból származó tartalmakat.
Vagyis nem is annyira burkoltan a platform még azt is jelzi, hogy talán érdemes inkább máshonnan tájékozódni. Közlésük szerint nem csak úgy maguktól jutottak ezekre a megállapításokra „független, hiteles szakértőkkel együttműködve” döntöttek arról, hogy egy adott szerkesztőség kormányzati ellenőrzés alatt állhat-e. Ezt követően részletezik még a kormányzati befolyás közvetett típusait is. A címke ellen lehet fellebbezni.
A propagandamédiából eddig egyébként a TV2 Tények TikTok-oldala volt az, amely valamiért egyelőre megúszta a jelölést, noha a csatorna - amellett, hogy 110 százalékosan képviseli a kormánypárti narratívát - idén is nyíltan hitet tett a Fidesz mellett, a Facebookon már be is mutatta, hová kell húzni az x-et áprilisban.
A TikTok átláthatósági központjában megjelent legutóbbi, novemberi jelentés szerint lekapcsoltak egy olyan magyarországi hálózatot, amelynek tagjai kamuprofilokat létrehozva terjesztik a Fidesz narratíváját. A több online platformon is átívelő, koordinált tevékenység 95 fiókot ölelt fel, amelyek együttesen több mint 131 ezer követővel rendelkeztek. Hogy a kamuprofilokkal mi lett, nem világos, de igen valószínű, hogy törölték őket.