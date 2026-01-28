Csökkenti a propaganda elérését a címkézés

közösségi média;TikTok;címkézés;

2026-01-28 10:05:00 CET

Ha valamit megjelölnek, hogy megbízhatatlan forrásból származik, az elveheti az ember kedvét attól, hogy tovább ossza, még akkor is, ha ő maga elhiszi.

Az, hogy megjelölték a kormánylapokat és az MCC tartalmait a TikTok-on, a kutatások szerint még ha nem is nagy mértékben, de képes csökkenteni azt, hogy mennyire hisznek ezeknek az oldalaknak. Ennél is nagyobb hatása lehet azonban a tartalmak terjedésére. Gondoljunk bele: ha valamit felcímkéznek, hogy megbízhatatlan forrásból származik, az elveheti az ember kedvét attól, hogy tovább ossza, még akkor is, ha ő maga elhiszi – fogalmazott a Népszavának Bene Márton, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpont munkatársa.

A HVG szúrta ki nemrég, hogy a TikTok több magyar médiumot, köztük a Metropolt, az MCC-t és az Origót állami ellenőrzés alatt álló figyelmeztetéssel látott el, mivel a platform megítélése szerint ezeknél fennáll a szerkesztői döntések feletti kormányzati befolyás. A vállalat javaslatokkal is ellátja a felhasználókat, például azt tanácsolja, hogy ilyen esetekben különösen körültekintően fogyasszanak politikai tartalmakat, ellenőrizzék az információkat több forrásból, és vegyék figyelembe az adott médium tulajdonosi és politikai hátterét.

Bene Márton lapunknak azt mondta, hogy

a TikTok és a többi közösségi médiaplatform kettős nyomás alatt áll.

– Ezeken az oldalakon az emberek gyártják a tartalmat, ez a hívószó, ez az üzleti modell, eközben a társadalmilag káros tartalmakért rájuk hárítják a felelősséget. Vagyis egyszerre kell fenntartaniuk a szerkesztetlen nyilvánosságot, és kerülniük kell a káros politikai következmények okozásának a látszatát is. A tartalmi cenzúra helyett a figyelmeztetés egy „soft” eszköz, ami minimális beavatkozásnak minősül, és a felelősséget a felhasználóra hárítják – magyarázta a szakértő.

– Ironikus – folytatta Bene –, de az egész TikTok-ra rá lehetne írni, hogy kormányzati befolyás alatt áll, hiszen bizonyítékok és kiszivárgott dokumentumok utalnak arra, hogy a platform nem független a kínai államtól és annak politikai érdekeitől. Viszont a vállalat novemberben közzétett átláthatósági jelentése egy magyar, 95 fiókból álló hálózatot is feltárt, amely hamis profilok segítségével a Fidesz számára kedvező üzeneteket terjesztett. Felmerül a kérdés, hogy miközben maga a TikTok sem független a kínai államtól, ráadásul a magyar-kínai kapcsolatok kimondottan jónak mondhatók, miért éri meg az oldalnak, hogy több helyen is gáncsolja a Fideszt. Bene Márton szerint a platform számára így is fontos, hogy a politikai befolyásolás látszatát is elkerüljék.

– Minden politikai botrány veszélyezteti a gazdasági hasznukat, felhasználókat veszíthetnek, szabályozás alá vonhatják őket. Különösen figyelhetnek erre a romániai eset óta, ahol azért kellett megismételni a választást, mert Oroszországból koordinált profilhálózat segítette az egyébként alig ismert Călin Georgescu első körös elnökválasztási győzelmét.

Ráadásul eleve kevésbé jellemző Kínára, mint Oroszországra, hogy megpróbálja befolyásolni a választásokat: és általában a választás eredményei is kevésbé befolyásolják a legtöbb ország Kína-politikáját, a kínai befolyás érvényesítése ugyanis képes politikai oldalakon átívelni. Többet veszítene tehát a platform egy újabb váddal, mint nyerne azzal, hogy ilyen módon járuljon hozzá Orbán Viktor hatalomban tartásához – magyarázta a szakértő.

Ezeknek a beavatkozásoknak mindenesetre van némi befolyása, főleg az üzenetek terjedésében, de Bene Márton szerint a fiatalok esetén lehet felvilágosító hatása is. Mint mondta, a közösségi média fogyasztása közben felszínesen dolgozzuk fel az információkat, sokszor figyelmen kívül hagyva az üzenet forrását, egy ilyen figyelmeztetés azonban jobban a forrásra irányíthatja a figyelmünket.

Különösen igaz ez a fiatalok esetében, akik kezdő hírfogyasztóként még nem feltétlenül ismerik, hogy mely oldalak állnak kormányzati befolyás alatt.

Mindez pedig segíthet erősíteni a forráskritikájukat, és tudatosabb médiafogyasztásra ösztönözheti őket. Az is kérdés, hogy magának a platformnak milyen hatása lehet a választásokra, hiszen a TikTok-ot elsősorban még a fiatalok használják, akik a közvélemény-kutatások szerint jelentősen húznak a Tisza Párt felé.

– Két és fél hónappal a választások előtt alapvetően már sok dolog korlátozott, az emberek nagy része tudja, kire szavaz. Az viszont tény, hogy az ifjúság hagyományosan a leginkább passzív réteg politikailag. Ez most némileg változott, és a Fidesz célja az lehet, hogy kibillentse őket ebből az állapotból. Nem sok esély van arra, hogy fideszeseket varázsoljon belőlük, azt viszont megpróbálhatják elérni, hogy úgy érezzék, a Tisza is rossz választás – mondja a szakember.