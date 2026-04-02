„Lefejezek embereket, fejbe lövök mindenkit” – Iskolai mészárlásra készült egy 15 éves budapesti fiú

2026-04-02 08:46:00 CEST

Már egy kést is beszerzett terve megvalósításához, valamint megnevezett hat, konkrét célpontot.

Tömeggyilkosságra készült iskolájában egy 15 éves budapesti fiú, akit még az elkövetés előtt elfogtak - derül ki a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda csütörtök reggeli közleményéből.

Az ügy előzménye, hogy január 9-én Szlovéniában egy muraszombati egészségügyi szakközépiskolában egy szlovén fiú késsel rátámadt egy diáklányra, akit arcán, kezén, mellkasán és lapockáján is megsebesített. A szintén 15 éves fiatalt a szlovén hatóságok elkapták, és eljárást indítottak ellene.

Átvizsgálták az elektronikai eszközeit, amiből rájöttek, hogy a támadó egy magyar fiúval vált angol nyelvű üzeneteket a Discordon arról, hogy készülnek iskolai támadásra . . Értesítették a magyar hatóságokat, a nyomozás során sikerült azonosítani a szlovén fiú társát, egy 15 éves, Budapesten élő fiút. Az üzenetekből az is kiderült, hogy korábban mindkettejüket érte már iskolai zaklatás, illetve bántalmazás, és emiatt elégedetlenek az életükkel, iskolai mészárlásra, valamint öngyilkosságra készülnek, aminek elkövetésére egymást bátorították is. Támadás előtt a Discordon aa szlovén fiú többször beszélgetett a magyarral, akivel meg is osztotta tervét, hogy iskolai mészárlásra készül. A budapesti fiú folyamatosan erősítette és támogatta abban, hogy szándékát meg kell valósítania, sőt még támadásra alkalmas eszközöket is javasolt neki, valamint azt, hogy a mészárlást élőben közvetítse. A két fiú januári kommunikációjában a magyar leírta, hogy gyűlöli osztálytársait és az iskoláját. Legálisan fegyvert akar szerezni, de gondolkodott a késsel, illetve Molotov-koktéllal végrehajtott támadásban is. Az iskoláját porig akarta égetni, és 30-nál több embert is „el akart kapni”, a kivezényelt rendőröket pedig le akarta lőni. Egyik mondata ez volt: „Teso, Molotov-koktélokat fogok dobálni, lefejezek embereket, és fejbe lövök mindenkit.” Célja megvalósításához már egy kést is beszerzett, és chatartnerének hat konkrét célpontot meg is nevezett.

A magyar rendőrök 2026. március 30-án reggel az iskolájában fogta el a budapesti fiút, az otthonában tartott házkutatás során pedig lefoglalták mobiltelefonját, laptopját. A szlovén késelő támogatása miatt előre kitervelten, több ember sérelmére, bűnsegédként elkövetett emberölés bűntett kísérletével, míg az általa tervezett támadásokkal kapcsolatban hatrendbeli emberölés előkészületével gyanúsították meg.

Vallomást nem tett, a bűncselekmény elkövetését tagadta. A hatóságok kezdeményezték letartóztatását, a bíróság a bűnügyi felügyeletét rendelte el.