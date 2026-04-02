Hidegen hagyja az Orbán-kormányt az Európai Bizottság felszólítása, felőle kötelezettségszegési eljárás is jöhet

Gulyás Gergely;

2026-04-02 11:08:00 CEST

Gulyás Gergely arról beszélt, hogy az Orbán-kormány levelet kapott az Európai Bizottság francia alelnökétől, amelyben felszólítják Magyarországot, hogy a dízel és benzin védett árának alkalmazását azonnal függessze fel, és ezt a dokumentumot nyilvánosságra is hozzák.

Közölte, hogy ezt a felszólítást visszautasítják, és nem tesznek eleget neki, még akkor sem, ha az EB kötelezettségszegési eljárást indíthat. Úgy értékelt, hogy a Tisza Párt és a Demokratikus Koalíció brüsszeli politikája régóta az, hogy minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb nekik, amit szerinte több politikus, köztük Dobrev Klára is képviselt az elmúlt évtizedben. Hozzátette, hogy e pártok európai parlamenti képviselői támogatták a Magyarországgal szembeni jelentéseket, az uniós források visszatartását, valamint minden olyan határozatot, amely a rezsiár-csökkentés és energiatámogatások eltörlésére, illetve az orosz kőolajról és földgázról való azonnali leválásra irányult.