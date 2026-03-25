Már csak Magyarországnak nem ítélték meg az uniós védelmi hitelt, Orbán Viktor nem kap 2,5 milliárd eurót a parlamenti választás előtt

2026-03-25 16:10:00 CET

A 2,5 milliárd euró a teljes összeg előlege, az Európai Bizottság hivatalosan nem ismeri el, hogy a késésnek politikai okai is vannak.

Már csak a magyar programról nem született döntés a 19 ország között elosztott SAFE nevű uniós védelmi hitel ügyében, miután szerdán az Európai Bizottság jóváhagyta a cseh és a francia tervet. A hadseregfejlesztésre és védelmi kiadásokra fordítandó kedvezményes uniós hitel összesen 150 milliárd eurós összeget ad a tagállamoknak, az említett három kivételével az összes többi EU-tagország tervét már februárban elbírálták.

Az értékelés folyamatban van, az Európai Bizottság jóvá fogja hagyni a magyar tervet, amint ez elkészült -válaszolta Thomas Regnier, az Európai Bizottság szóvivője a Népszava kérdésére, hogy a késés összefüggésben áll-e az április 12-i magyarországi parlamenti választással.

Magyarországnak az egyik legnagyobb szelet járna, 16,2 milliárd euró. Az előzetes tervek alapján 15 százalék előleg, azaz 2,5 milliárd euró is érkezhetett volna még tavasszal, de a döntés késik, brüsszeli politikai körökben sokan aggodalmukat fejezték ki, hogy az Európai Bizottság ezzel olcsó hitelt adott volna az Orbán-kormánynak a választási kampány közepén. Az Európai Parlament még külön vitát is rendezett az ügyben, ahol többen felhívták a figyelmet, hogy az Orbán-kormány a védelmi ipar jelentős részét versenyeztetés nélkül átjátszotta a finoman szólva NER-közeli 4iG cégcsoportnak. Emellett az EU más csatornákon mintegy 17 milliárd euró uniós forrást tart vissza Magyarországtól, főleg korrupciós és jogállamisági problémák miatt, így hiba volna Orbán Viktornak most mégis pénzt adni.

Bár az Európai Bizottság hivatalosan nem ismeri el, hogy a késésnek politikai okai is vannak, az egyik mindenképpen az, hogy Magyarország az előzetesen neki szánt összegnél is többet, 17,4 milliárd eurós tervet nyújtott be november végén. Mindezt azután, hogy tavaly tavasszal az Orbán-kormány még hevesen ellenezte az egész programot. A tervet konkrét fejlesztésekre, védelemhez kapcsolódó beszerzésekre lehet használni, az elvárások értelmében lehetőleg olyan projektekre, amelyekben egyszerre több EU-tagország vesz részt.