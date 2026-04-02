Kisiklott egy mozdony a Soroksári út állomáson

2026-04-02 14:14:00 CEST

A közforgalmú résztől elválasztott területen, vélhetően emberi mulasztás következtében.

Nem a forgalomban és nem pályahiba miatt, hanem vélhetően emberi mulasztás következtében a Soroksári út állomáson – tolatási mozgás közben – kisiklott egy Taurus mozdony csütörtök délelőtt – közölte a MÁV.

A tájékoztatás szerint a vontatójármű a hetes vágányról a nyolcadik, csonkavágányra állt volna át, a manőverbe azonban hiba csúszott, és a mozdony a vágány végi ütközőbakot kiütve elhagyta a sínpályát. Személyi sérülés nem történt, utas pedig egyáltalán nem volt veszélyben, az esemény a közforgalmú résztől elválasztott területen történt.

A baleset körülményeinek alaposabb feltáráshoz vizsgálatra van szükség, amely már folyamatban van. A MÁV kiemelte, a balesetben érintett Taurus átmeneti kiesése a megerősített húsvéti forgalomban nem okoz majd fennakadást. A jármű egy vágányzárral érintett vonalszakasz tesztelésére készült, és a hétvégi forgalomban eleve nem vett volna részt.