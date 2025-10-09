A szeptember közepén történt incidenst követően a szakértők egybehangzóan azt mondták, hogy a katasztrofális pályaállapotok okozták a balesetet.
Vasúti közlekedés veszélyeztetése gyanújával.
A mozdonyvezető időben észlelte a bajt, ennek köszönhető, hogy nem lett a kisiklásból tragédia.
"Megelőző karbantartás most is van, az a kérdés, hogy tud-e ez jobb lenni, pontosabb lenni, szakszerűbb lenni és az adott körülményekre jobban reagálni."
A vasárnap esti vonatkisiklás műszaki mentése hosszabb időt vesz igénybe, A vonatjegyek érvényesek a 2-es, a 4-es metró és a H8-as (gödöllői) HÉV teljes vonalán, a 37A villamoson, a 161-es és 168E buszon.
Vitézy Dávid hívta fel a figyelmet a groteszk helyzetre, meg arra, hogy a vasárnap esti kisiklásos balesett miatti lezárásról egyetlen kijelzőn sem voltak képesek tájékoztatni az utasokat.
Igaz, sebességkorlátozással, de ismét közlekedhetnek a szerelvények.
Több napig is eltart a vasúti pálya helyreállítása a Hajdúhadház és Újfehértó között vasárnap délelőtt kisiklott tehervonat balesete után. A kár több százmilliós.
Az érintett vonalon pótlóbuszok járnak a műszaki mentés idejére.
Már nem kell pótlóbuszra átszállni Tatabánya és Tata között, és az M4 metróra sem érvényesek a vasúti jegyek, bérletek.
A Dunai Finomítónál történt a baleset, ami szerda délelőttig hátráltatja a vasúti forgalmat.
Tolatás közben kisiklott és oszlopnak csapódott egy motorvonat a Déli pályaudvaron, több dunántúli járat is jelentős csúszással indul a baleset miatt.
Kisiklott egy Budapestre tartó személyvonat első kocsija Pestszentimrén kedd reggel, ezért a Budapest-Lajosmizse vonalon utazóknak ötven-hatvan perces késésekkel kell számolniuk - közölte a Mávinform.
Újabb tehervonat siklott ki csütörtökön Székelyföldön, Vasláb (Voslobeni) és Marosfő (Izvorul Muresului) között, ugyanezen a szakaszon egy hete is több órán keresztül szünetelt a forgalom egy hasonló baleset miatt.