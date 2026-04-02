Három helyen is visszalépteti a jelöltjét a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, az egyiket Navracsics Tibor választókerületében

Másokkal ellentétben mi tudunk nehéz döntéseket hozni – jegyezte meg Nagy Dávid, a párt listavezetője.

Három választókerületben visszalépnek a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) jelöltjei – jelentette be a párt Facebook-oldalán közzétett videóban Nagy Dávid listavezető.

Bejelentése  szerint a Fidesz leváltása érdekében a jelöltekkel közösen úgy döntöttek, hogy

  • Veszprém 3-ban,

  • Pest 14-ben

  • és Nógrád 1-ben

nem indít egyéni jelölteket. Veszprém 3, vagyis Tapolca a Fidesz jelöltje, Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter választókerülete, akit a 2022-es ellenzéki ellenfele, Rig Lajos éppen ma biztosított a támogatásáról. 

Legfőbb célunk továbbra is az Orbán-rendszer leváltása. Ez a rendszer korrupt, fenntarthatatlan, igazságtalan, és megfélemlít mindannyiunkat – szögezte le, hozzátéve, „másokkal ellentétben mi tudunk nehéz döntéseket hozni, amelyeknek értelme és súlya van”.

A Veszprém 3-as választókerületben Sándor Balázs lép vissza, itt a Fidesz Navracsics Tibort, a Tisza Párt Balatincz Pétert, a DK Bakk Istvánt, a Mi Hazánk Gergelics Ádámot, a Jobbik Fülöp Lászlónét indítja, de indul a Szolidaritás Pártjának jelöltje és egy független jelölt is.

A Pest 14-es választókerületben nem indul Gór-Nagy György, de marad a fideszes Földi László, a tiszás Muhari Gergely, a DK-s Kökény Gábor Kálmán és a Mi Hazánkos Bartha Barna.

A Nógrád 1-es választókerületben Czvanczig László lép vissza, így a fideszes Becsó Zsolt, a tiszás Szafkó Zoltán, a Mi Hazánkos Bajnok Gyula, valamint a Szolidaritás Pártjának jelöltje, Krizs Norbert indul. A DK-s Godó Beatrix korábban visszalépett.

Ugyanúgy, ahogy én annak idején, pártfüggetlenül képviseli ezt a választókerületet – mondta a közigazgatási és területfejlesztési miniszterről a Jobbik korábbi politikusa.