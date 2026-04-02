Hadházy Ákos: Napi 90 és 45 ezer forintért locsolgattak facsemetéket Zuglóban, a polgármester feljelentést tett

2026-04-02 14:56:00 CEST

Csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt.

Feljelentést tett csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt Rózsa András zuglói polgármester a Zuglói Városgazdálkodási Zrt. két munkatársának pofátlan szerződései miatt – írja Hadházy Ákos a Facebook-oldalán.

A független országgyűlési képviselő szerint a két alkalmazott elvileg a munkaideje után, napi 90 ezer és 45 ezer forintért locsolgatta a facsemetéket, heti hat napon keresztül.

Ezek – jegyezte meg – elképesztő összegek lennének akkor is, ha tényleg elvégezték volna a munkát, de ez egyáltalán nem biztos, a facsemeték jelentős hányada ugyanis kipusztult. „Mélyen felháborít a két jómadár (és a munkát leigazoló osztályvezető) pofátlansága. Ugyanakkor nagyon elégedett vagyok, hogy az ügyet a Polgármester Úr által megbízott Horváth András (a „zöld dossziés” volt NAV-ellenőr) részletes vizsgálata buktatta le” – fűzte hozzá a politikus.

Hadházy Ákos a bejegyzését azzal zárta, rendszerváltásról csak akkor beszélhetünk, ha a dolgoknak következménye lesz, és a politikusok nem csak akkor törekednek erre, ha az ellenérdekelt oldalon vannak az elkövetők. Szerinte ez a mostani eset pont azt bizonyítja, hogy Zuglóban megteremtették ennek a bizonyos rendszerváltásnak a feltételeit.