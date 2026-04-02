Plakátokon figyelmeztet egy esetleges Fidesz-Mi Hazánk Mozgalom koalícióra a Dobrev Klára pártja

2026-04-02 14:32:00 CEST

Dobrev Klára szerint ezt úgy lehet megakadályozni, hogy minél több DK-st küldünk az Országgyűlésbe.

A Demokratikus Koalíció 800 plakáthelyen indít országos kampányt, hogy felhívja a figyelmet egy lehetséges Fidesz-Mi Hazánk Mozgalom koalíció veszélyére - közölte lapunknak is elküldött közleményében az ellenzéki párt.

A Demokratikus Koalíció azt állítja, „veszélybe került a kormányváltás”, ugyanis a Mi Hazánk biztosan bejut a parlamentbe, és mivel a miniszterelnököt a parlament választja, könnyen előállhat az a helyzet, hogy hiába győz a Tisza a választáson, ha egyedül maradnak a parlamentben, akkor a Fidesz-Mi Hazánk többség Orbán Viktort fogja újraválasztani miniszterelnöknek. Dobrev Klára szerint ezt a helyzetet úgy lehetne elkerülni, ha minden Mi Hazánk-képviselőt egy, de inkább több DK-s képviselő ellensúlyozna a parlamentben.

Minden DK-ra leadott szavazat kormányváltó szavazat, és az ellenzékiek akkor vehetik biztosra az Orbán-rendszer leváltását, ha erős baloldalt juttatnak a parlamentbe. Minden szavazat számít, és azért, hogy ne legyen Mi Hazánk-Fidesz-koalíció, ne folytathassa Orbán Viktor a munkáját, küldjünk erős baloldalt a parlamentbe - fogalmazott a párt elnöke.

A párt a témában egy akcióval is felhívta a helyzetre a figyelmet: molinót feszített ki a Gellért-hegynél, hogy felhívja a figyelmet arra: hiába vezet a Tisza Párt a közvélemény-kutatásokban, a választókerületek Fidesznek kedvező átrajzolása és a várhatóan rekordszámú határon túli levélszavazat könnyen döntetlen közeli helyzetet teremthet. Mivel a miniszterelnököt a parlament választja, a Mi Hazánk pedig biztosan bent lesz a parlamentben, a Fidesz és a Mi Hazánk képviselői együtt akkor is hatalomban tarthatják Orbán Viktort, ha a Tisza kapja a legtöbb szavazatot. A DK országgyűlési képviselője, Barkóczi Balázs elmondta: ezt a helyzetet csak egyféleképpen lehet elkerülni: ha minden egyes Mi Hazánk-képviselőt egy DK-s képviselő ellensúlyoz az Országgyűlésben. Hangsúlyozta: a DK-ra leadott szavazat nem elvesztegetett szavazat, hanem a kormányváltás garanciája.