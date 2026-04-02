Civil áldozata is van az éjszakai orosz dróntámadásnak Ukrajnában

2026-04-02 15:05:00 CEST

Raktárak, lakóházak rongálódtak meg

A szerda éjszakai orosz drón- és tüzérségi támadások során egy ember életét vesztette Szinyelnyikovéban, ukrajnai délkeleti Dnyipropetrovszk megyéjében - közölte Olekszandr Hanzsa, a megye kormányzója a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.

A támadásnak a közlemény szerint a halálos áldozaton kívül sebesültjei is voltak: egy tizenkét éves fiú és egy 42 éves nő.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország szerda éjjel 172 harci drónnal támadta Ukrajnát. Ezek közül 147-et sikerült megsemmisíteni, 22 azonban célba ért. Az orosz hadsereg drónokkal támadta meg az odesszai kikötő infrastruktúráját is az ukrán területfejlesztési minisztérium Facebook-oldalán közzétett jelentés szerint.

Az ellenséges drónok becsapódásának következtében a kikötőben több raktár és hangár megrongálódott - írták a közleményben hozzátéve, hogy személyi sérülés nem történt. Szintén az éjszaka folyamán ért dróncsapás Ukrajna északkeleti részén, Harkivban egy lakóházat. Az ukrán mentőszolgálat szerint két ember megsérült a támadásban.