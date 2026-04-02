Irán minden eddiginél elsöprőbb támadásokat ígért az Egyesült Államok és Izrael ellen

2026-04-02 13:51:00 CEST

A fegyveres erők központi parancsnokságának szóvivője közölte, a műveletek addig tartanak majd, amíg a két ország meg nem adja magát.

Minden eddiginél elsöprőbb és kiterjedtebb támadásokat ígért csütörtökön az Egyesült Államok és Izrael ellen az iráni fegyveres erők központi parancsnokságának a szóvivője.

A Taszním iráni hírügynökség által idézett bejelentésében Ebrahim Zolfakari leszögezte, a műveletek egészen addig fognak tartani, amíg a két ország meg nem adja magát.

Mint mondta, Izrael és az Egyesült Államok „nincs tisztában az iráni hadsereg képességeivel”, és hangsúlyozta, hogy a fegyveres erők katonai fejlesztései olyan helyeken zajlanak, amelyekről ellenségeinek nincs tudomása és „sosem tudja elérni azokat”. Hozzátette, hogy a mostanáig eltalált célpontok „nem voltak jelentősek”.

A bejelentés alig egy nappal azt követően látott napvilágot, hogy Donald Trump amerikai elnök azt állította, Teherán fegyverszünetet kért az Egyesült Államoktól. Az elnök akkor a Hormuzi-szoros ügyétől tette függővé az ajánlat elfogadását, hangsúlyozva, hogy amennyiben Irán lezárva tartja a szorost, „a kőkorszakba bombázzák vissza” a síita államot.

Ugyancsak csütörtökön Eszmail Bakai iráni külügyi szóvivő ésszerűtlennek és túl soknak nevezte az Egyesült Államok Iránnal szemben támasztott követeléseit, és kiemelte: minden, Washingtontól érkező üzenet közvetítőkön, a többi között Pakisztánon át érkezett Teheránhoz, a felek között nincsenek közvetlen tárgyalások.