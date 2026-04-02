Irán minden eddiginél elsöprőbb támadásokat ígért az Egyesült Államok és Izrael ellen

Minden eddiginél elsöprőbb és kiterjedtebb támadásokat ígért csütörtökön az Egyesült Államok és Izrael ellen az iráni fegyveres erők központi parancsnokságának a szóvivője.
A Taszním iráni hírügynökség által idézett bejelentésében Ebrahim Zolfakari leszögezte, a műveletek egészen addig fognak tartani, amíg a két ország meg nem adja magát.
Mint mondta, Izrael és az Egyesült Államok „nincs tisztában az iráni hadsereg képességeivel", és hangsúlyozta, hogy a fegyveres erők katonai fejlesztései olyan helyeken zajlanak, amelyekről ellenségeinek nincs tudomása és „sosem tudja elérni azokat". Hozzátette, hogy a mostanáig eltalált célpontok „nem voltak jelentősek".
A bejelentés alig egy nappal azt követően látott napvilágot, hogy Donald Trump amerikai elnök azt állította, Teherán fegyverszünetet kért az Egyesült Államoktól. Az elnök akkor a Hormuzi-szoros ügyétől tette függővé az ajánlat elfogadását, hangsúlyozva, hogy amennyiben Irán lezárva tartja a szorost, „a kőkorszakba bombázzák vissza” a síita államot.
Ugyancsak csütörtökön Eszmail Bakai iráni külügyi szóvivő ésszerűtlennek és túl soknak nevezte az Egyesült Államok Iránnal szemben támasztott követeléseit, és kiemelte: minden, Washingtontól érkező üzenet közvetítőkön, a többi között Pakisztánon át érkezett Teheránhoz, a felek között nincsenek közvetlen tárgyalások.