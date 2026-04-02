Felszámolják a sóskúti akkufeldolgozót tervező céget

adósság;felszámolási eljárás;Miskolci Törvényszék;Sóskút;Andrada Group Kft.;akkumulátorfeldolgozó üzem;

2026-04-02 17:02:00 CEST

Hiába kapott engedélyt a szlovén tulajdonú társaság a helyieket megkerülve a kormányhivataltól, az időközben felhalmozott tetemes adóssága lett a végzete.

Elrendelte a bíróság az Andrada Group Kft. felszámolását, ezzel valószínűleg vége a cég Sóskútra tervezett akkuhulladékfeldolgozó-projektjének is – írja a hvg.hu a Miskolci Törvényszékvégzésére hivatkozva. A tetemes adósságot felhalmozó Andrada Group Kft. kijelölt felszámolóbiztosa várja az adósok jelentkezését a követeléseikkel, a májusban induló eljárással így a cég gyakorlatilag megszűnik.

Mi is beszámoltunk arról, hogy az akkumulátor-újrahasznosító üzemet tervező szlovén tulajdonú Andrada először a borsodi Alsózsolcán akart beruházni, amit Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még 2023-ban jelentett be. Az ottani tiltakozás hatására visszakoztak, majd a Pest megyei Sóskúton szerették volna megvalósítani a beruházást, ami itt is jelentős lakossági tiltakozáshoz vezetett. Egy éve azonban a sóskútiakat megkerülve a kormányhivataltól megszerezték az üzem elindításához szükséges engedélyt, csakhogy, mint kiderült, a cég szinte teljesen eladósodott

Mészáros József polgármester, aki képviselőtársaival együtt pont az Andrada elleni harcnak köszönhetően vette át a település vezetését, örömét fejezte ki, és szerinte az itt élők is ezt teszik. A portálnak sikertörténetnek nevezte harcukat az akkuhulladék-feldolgozó ellen. – Azt mutatja, hogy ki kell állni, hiszen az Andrada valószínűleg nem volt felkészülve arra, hogy ilyen ellenállás bontakozik ki – tette hozzá. Elődje ugyanis támogatta a beruházást, de őt a 2024-es önkormányzati választáson a képviselő-testületi tagokkal együtt leváltották. Mészáros József egyelőre nem tudja, hogy mi lesz a felszámolási eljárás végén az Andrada sóskúti csarnokával, ahova az üzemet tervezték.