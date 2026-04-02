IDEA: A fideszesek negyede elképzelhetőnek tartja, hogy végül a Mi Hazánkra szavaz

Fidesz;pártpreferenciák;Idea Intézet;Mi Hazánk Mozgalom;

2026-04-02 17:01:00 CEST

Sok kormánypárti szavazó listáján szerepel alternatívaként Toroczkai László pártja.

A Mi Hazánk támogatói bázisa növekedett az elmúlt hónapokban. Március elején a párt szavazóinak túlnyomó többsége már véglegesnek gondolta az áprilisi választásra vonatkozó döntését, miközben még a kormánypárti szavazók egynegyede is legalább elképzelhetőnek tartotta, hogy végül a Mi Hazánk listája mellett dönt majd – egyebek mellett ez derült ki az IDEA Intézet 2026. március elején készített, lapunkhoz is eljuttatott felméréséből.

A kutatás eredményei szerint a Mi Hazánk szavazótáborának mérete a felnőtt népesség bő 5 százalékára volt tehető március legelején. Az elmúlt hónapok tendenciáit figyelembe véve a párt erősödött, bővíteni tudta táborát az utóbbi időszakban. A Mi Hazánk parlamentbe jutásának esélyeit tovább növeli, hogy a március elejére már nagy valószínűséggel megnyert szavazóin kívül még sok kormánypárti szavazó mérlegelési listáján is szerepelt.

Összességében a Fidesz-KDNP támogatóinak egynegyede valamilyen szinten elképzelhetőnek tartotta március elején, hogy a Mi Hazánk listájára voksol majd az áprilisi választáson, miközben a Mi Hazánk támogatói bázisának tagjai túlnyomórészt (86 százalék) már egészen biztosak voltak

a végső döntésükben.

A Mi Hazánk saját szavazói közegének tagjai nem tartanak attól, hogy a párt elindulása végül a kormánypártokat gyengíti majd, és általában attól sem, hogy a párt esetleges parlamentből való kiszorulása egy baloldali-liberális, ellenzéki koalíció hatalomra jutásához járulhat majd hozzá. Arra ugyan nincs esély, hogy végül minden, március elején erre valamilyen szinten nyitott, jobboldali-konzervatív szavazó a Mi Hazánk listájára szavaz majd, de ha ez mégis megtörténne, a párt 10 százalékos szavazati aránynál is jobb eredményt érhetne el az idei évi parlamenti választáson. Igaz, a Mi Hazánk erősödése ebben az esetben a Fidesz-KNDP rovására történhetne.

Az IDEA Intézet szerint a Mi Hazánk pozícióit még tovább erősítheti, hogy nem csak a jobboldali-konzervatív meggyőződésű szavazók között, de az „ellenzéki” oldalon is vannak még potenciálisan elérhető támogatói.