Százával akartak regisztrálni romákat a nemzetiségi választói névjegyzékbe, az NVI feljelentést tett

2026-04-02 19:54:00 CEST

A Nemzeti Választási Iroda megerősítette értesülésünket: a gyanú szerint több mint négyszáz roma adataival próbáltak visszaélni a XVIII. kerületben.

A Népszavához eljutott információk szerint a közelmúltban százával akartak gyanús körülmények között regisztrálni romákat a nemzetiségi választói névjegyzékbe a főváros XVIII. kerületében.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) megerősítette értesülésünket. A lapunknak adott tájékoztatás szerint a XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre helyi választási iroda 2026. március 24-én feljelentést tett ismeretlen tettes ellen „közokirat-hamisítás és választás rendje elleni bűncselekmény gyanúja” miatt. Ugyanis „számos – kézbesítési meghatalmazott útján benyújtott – roma nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelmen szereplő aláírások erre adtak okot”.

Az NVI tájékoztatásából kiderült, hogy valóban tömeges méretű, több mint négyszáz embert érintő választási csalás kísérletéről van szó: a helyi választási iroda mind a 414 benyújtott kérelmet megküldte a nyomozó hatóság részére.

Ahogyan azzal több cikkünkben is foglalkoztunk, a roma nemzetiség teljes jogú képviselőt szeretne küldeni a parlamentbe. Ehhez több mint 20 ezer érvényes szavazatra lesz szükség. A roma nemzetiségi lista vezetője Aba-Horváth István, az országos roma önkormányzat elnöke, aki – bár évtizedek óta tagja a Fidesznek – ígéri, hogy nem párt, hanem a cigányság érdekeit fogja képviselni.

Az adott nemzetiség listájára csak azok szavazhatnak, akik az ügyfélkapun keresztül, személyesen vagy meghatalmazott útján felvételüket kérik a nemzetiségi névjegyzékbe, ők viszont nem szavazhatnak pártlistára. Azoknak, akik az április 12-ei parlamenti választáson nemzetiségi listára szeretnék behúzni az ikszet, csütörtök délutánig kellett regisztráltatni magukat. A csütörtök reggeli állapot szerint a roma nemzetiségi névjegyzékben közel 47 ezren (46 ezer 930) szerepeltek.