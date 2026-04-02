Panyi Szabolcs: Közel kerültem annak a kérdésnek a megválaszolásához, hogy mi áll Orbán Viktor 2009-es Kreml-barát fordulata mögött

Azt hiszem, elég közel kerültem többek közt annak az egymillió dolláros kérdésnek a megválaszolásához is, hogy vajon mi áll Orbán Viktor 2009-es Kreml-barát fordulata mögött – írja Facebook-bejegyzésében Panyi Szabolcs. A VSquare újságírója közölte, hamarosan meg fog osztani néhány fejezetet a magyarországi orosz titkosszolgálati befolyásról készülő oknyomozó könyvéből.
Panyi Szabolcsot az Orbán-kormány kémkedés vádjával feljelentette, amiért leleplező dokumentumokat jelentetett meg Szijjártó Péter és Szergej Lavrov telefonos egyeztetéseiről.
Az újságíró nemrég jelentette be, 2022 eleje óta dolgozik egy oknyomozó könyvön, melyben azt próbálja bemutatni, hogy az orosz titkosszolgálatok hogyan hálózták be Magyarországot, a magyar államot és a magyar politikai elitet. Panyi Szabolcs akkor azt is kijelentette, hogy Szijjártó Péter és Szergej Lavrov kapcsolata csak a jéghegy csúcsa.