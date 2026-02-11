Román nemzetiségi szószóló lehet Méhkerék költségvetési csalásért elítélt fideszes polgármestere

választás;nemzetiségi lista;Méhkerék;

2026-02-11 17:03:00 CET

Már most biztos benne, hogy 2026. április 12. után az Országgyűlés tagja lesz.

A román nemzetiségi lista élére választották Tát Margitot, Méhkerék fideszes polgármesterét, ezzel a közösség parlamenti szószólói tisztségének esélyesévé vált, miközben 2022-ben jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték költségvetési csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt – tudta meg a 24.

„Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a román közösség fő jelöltje lehetek Magyarországon az áprilisi választásokon, és lehetőségem van román nemzetiségű választók támogatásával szóvivőként képviselni közösségünket a magyar országgyűlésben” - fogalmazott egy Facebook-bejegyzésben Tát Margit, lényegében tényként közölve megválasztását. A Magyarországi Románok Országos Önkormányzatának (MROÖ) közgyűlése január 29-én választotta meg listavezetőnek, ami az áprilisi országgyűlési választáson befutó helyet jelent számára a román nemzetiségi szószólói poszt tekintetében. A tisztséget korábban Kreszta Traján látta el, aki tavaly októberben hunyt el.

A nemzetiségi önkormányzatot már hivatalosan is nyilvántartásba vette a Nemzeti Választási Iroda (NVI) már hivatalosan nyilvántartásba vette. A polgármester azért nyilatkozhat biztosan arról, hogy az országgyűlésben a román közösség érdekeit fogja képviselni, mert az áprilisi voksoláson a nemzetiségi választók országos listára adják le szavazatukat. Amennyiben a lista nem szerzi meg a teljes mandátumhoz szükséges szavazatszámot, a lista első helyén szereplő jelölt - vagyis Tát Margit - tölti be a szószólói tisztséget.